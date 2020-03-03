Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir
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Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi

03.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:11
Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir

Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.


Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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