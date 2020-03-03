Koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi değişebilir
Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi
Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor. Euronews.com'da Görüntüle
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