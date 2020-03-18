Koronavirüs nedeni ile iptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi Koronavirüs nedeni ile iptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 15 yaşında lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay evinin banyosunda çaldığı tulum ile ilginç bir anma gerçekleştirdi.

Koronavirüs nedeni ile iptal olan gösterisini evinin banyosunda sergiledi RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 15 yaşında lise birinci sınıf öğrencisi Mert Baran Gökay evinin banyosunda çaldığı tulum ile ilginç bir anma gerçekleştirdi. Dünyayı etkisi altına alarak ülkemizde de tedbirleri arttıran Corona virüs nedeni ile lise ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Okullarında hazırladıkları 18 Mart Çanakkale zaferi gösterisinin iptal olmasına üzülen Mert evinin banyosunda çektiği bir video ile Çanakkalede şehit düşen askerleri andı. Fındıklı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Mert kameranın karşısına geçerek Karadeniz'e özgü tulum enstürmanı ile Çanakkale türküsünü seslendirdi. Eserini Türk ordusuna armağan eden Mert'in bu çalışması izleyenlerin ilgisini gördü. Kaynak: İHA