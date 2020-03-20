Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek? - Haber
Sağlık, Güncel

Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?

Profesör Ancha Baranova, yeni koronavirüs pandemisinin sona erme süresi hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün evrimi hakkında da bilgiler veren Baranova, koronavirüs ne zaman sona erecek, koronavirüs ne kadar devam edecek, konularını aydınlattı.

20.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:07
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinden sonra koronavirüs ne zaman sona erecek ve koronavirüs ne kadar devam edecek sorularının yanıtları araştırıldı. Konu ile ilgili Sputnik'e açıklamalar yapan Profesör Ancha Baranova "Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor" dedi. Peki, Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?

"NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR"

Virüsün yeni taşıyıcıya geçtiğinde zayıfladığının bilindiğini kaydeden Baranova, "Virüs, insandan insana geçtiğinde mutasyona uğruyor ve zayıflıyor. Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor. Bu virüs, şu an bize adapte oluyor. Bunun ne kadar süreceği bilinmiyor" dedi.

Baranova, ikinci faktörün insanların virüse karşı bağışıklık kazanma süreci, yani doğal aşılama süreci olduğunu kaydetti.

"HERKESİN BAĞIŞIKLIĞI OLACAK"

Baranova, "Koronavirüs nüfusun yaklaşık yüzde 70'inde hastalığa yol açtığında, halk arasında virüsü yenmek için gereken antikorlara sahip insanlar ortaya çıkacak. Bu durumda, bulaşma artık o kadar kitlesel olmayacak ve herkesin bağışıklığı olacak" ifadelerini kullandı.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haber
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haber
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sinan Akçıl Rita Wilson Demet Akalın
Spor Falcao Falcao Okan Buruk Metin Oktay Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:17:50. #1.15#
title