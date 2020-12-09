Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz?
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Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz?

09.12.2020 23:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:01
Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz?

Koronavirüs vakaları Mart ayından beri ülkemizde görülmektedir. Peki, Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz?

Çin'in Wuhan kentinden neredeyse tüm ülkelere yayılan ve etkisi halen devam eden Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz?

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?

Aşılar iel birlikte maskelerin çıkma tarihini veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim planlarımıza, gelecek aşının dağılımına ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere baktığımızda, Türkiye'nin yüzde 60'ı hızlı bir şekilde Nisan'a kadar aşılanacak. Kendi aşımızın da devreye girmesiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak. O zaman Türkiye'de genel anlamda bizim Haziran-Temmuz gibi rahatlamamız söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5846 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 447 bin 361'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye, ağır hasta sayısı ise 5901'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz?

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