Koronavirüs Nasıl Mutasyona Uğruyor?
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Teknoloji

Koronavirüs Nasıl Mutasyona Uğruyor?

Dünyanın ana gündemi olan ve son yılların en büyük pandemisi haline dönüşen yeni tip koronavirüs COVID-19 hakkında merak edil

20.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:34
Koronavirüs Nasıl Mutasyona Uğruyor?

Dünyanın ana gündemi olan ve son yılların en büyük pandemisi haline dönüşen yeni tip koronavirüs COVID-19 hakkında merak edilen sorulardan biri cevaplandı. Rus bilim insanı, koronavirüs COVID-19'un nasıl mutasyona uğradığını anlattı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dmitriy Lioznov, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kendine özgü koşullarda mutasyona uğradığını söyledi.

Rusya Sağlık Bakanlığı Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dmitriy Lioznov, "Mutasyon aktivitesi virüslerin karakteristiğidir, yani mutasyondan dolayı birbirlerinden farklı olabilirler. Veritabanında bu patojenlerden birkaç yüz tane vardır ve virüsün mutasyona uğradığı ve değiştiği görülüyor. Ancak her mutasyon tehlikeli değildir, virüslerin tamamen doğal bir özelliğidir. Fakat bu, özelliklerinin değişebileceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kulandı.

Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarının Covid-19'lu bir hastadan alınan örnek yardımıyla koronavirüs SARS-CoV-2'nin genomunu ilk ve tam olarak sıralayabildiklerini hatırlatan Lioznov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu virüsü sıralı virüslerden oluşan uluslararası veri tabanına koyduk ve şimdi bu virüs diğerleriyle karşılaştırılabilir. Elde edilen verilerin perspektifi önemlidir, çünkü bu, patojenin nasıl değiştiğini, diğer ülkelerde ayrılanlardan nasıl farklı olduğunu gözlemlemeyi mümkün kılıyor. Bu veri dizisinin birikmesi, onu aşı ve ilaçların geliştirilmesi için dolaylı bir şekilde kullanmamıza imkan veriyor."

Kaynak: Tamindir

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