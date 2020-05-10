Koronavirüs müzik aleti satışlarını artırdı
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Koronavirüs müzik aleti satışlarını artırdı

Koronavirüs müzik aleti satışlarını artırdı
10.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:07

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar, evde vakitlerini müzik aleti çalarak değerlendirmeye yöneldi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar, evde vakitlerini müzik aleti çalarak değerlendirmeye yöneldi. İzmir'de enstrüman satışı yapan Murat Atalık, bu dönemde müziğe olan ilginin arttığı belirtirken, salgın öncesine kıyasla satışların da 2-3 kat arttığını kaydetti. 

Koronavirüs salgınından korunmak için 'Evde kal' çağrılarına destek veren vatandaşlar günlerinin büyük bir kısmını evlerinde geçirmeye özen gösteriyor. İzmir'de 30 yıldır enstrüman satışı yapan Murat Atalık, internet üzerinden müzik aleti satışlarının bu dönemde arttığını söyledi. Ses kayıt cihazlarına olan ilginin salgın öncesi döneme kıyasla 2-3 kat arttığını belirten Atalık, "Koronavirüsün ilk günlerinde evde kalan vatandaşlar, enstrümanlarının tellerini değiştirmeye sık sık geldi. Böylece toz içinde kalan müzik aletleri tekrar ortaya çıktı. Bu şekilde müzik piyasası tekrar canlandı. İnsanlar evde kaldığı süreyi müzik aleti çalarak değerlendirmeye başladı. Evde kalanlar, akşamları evlerinde online canlı kayıtlara başladı. Ses kartı, mikrofon gibi ekipmanlara talep arttı" dedi.

'BU DÖNEMDE İNSANLAR MÜZİĞE DAHA FAZLA YÖNELDİ'Piyano ve gitara olan talebin diğer müzik aletlerine göre daha fazla olduğunu anlatan Atalık, "Son dönemde müzik aleti satışlarında da artış oldu. Özellikle piyano ve gitar satışları hareketlendi. Ses kayıt sistemlerinin satışları korona dönemi öncesine kıyasla 2-3 katına çıktı. Çünkü insanlar evde müzik ve kayıt yapıyor. Canlı yayın yapıyor. Ses kayıtlarına ilgi sürekli artıyor. Biz eve hizmet de yapıyoruz. Bu dönemde özellikle müşterilerimiz eve hizmeti çok tercih ediyor. Müşteriler, telefon ya da internet yoluyla talep ettiklerinde müzik aletlerini evlerine kadar ulaştırıyoruz. Bu hizmete talep oldukça yoğun. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bu dönemde insanlar müziğe daha fazla yöneldiler" diye konuştu.'SATIŞLAR TAVAN YAPTI'Salgın döneminde aile büyüklerinin çocuklarına gitar ve dijital piyano gibi müzik aletleri aldığını söyleyen müzik enstrümanı satışı yapan bir firmanın işletmecisi Cem Kalkay, "İnternet üzerinden satışlar korkunç bir düzeyde arttı. Hatta tavan yaptı diyebilirim. İnsanlar evde kaldıkları süre boyunca doğal olarak kendilerini birçok şeyden kısıtlamak zorunda kaldı. Aile büyükleri, çocuklarına bilgisayar ve tabletlerden biraz uzak olsun ve canları sıkılmasın diye gitar, dijital davul ve piyano gibi müzik aletleri aldı. En çok gitar, dijital piyano, dijital davul ve ukuleleye talep var. Ses kayıt cihazlarında da eskiye nazaran satışlar arttı" dedi.'EVDE KALDIĞIM SÜRECE MÜZİK ALETİ ÇALIYORUM'

Müzik aleti çalarak vaktini değerlendirdiğini anlatan Erkan Sertkaya ise, "Evde kaldığımız süre boyunca müzik aletlerini kullanıyorum. Ben hem gitar hem de piyano çalıyorum. Tabi bunları çaldığınız zaman kendinizi kayıt yapıp internette yayınlamak istiyorsunuz. Ukulele de çok revaçta bu aralar. Onu da çalıyorum. Klasik bir elektrogitar da çalıyorum. Çeşitli bilgisayar programları aracılığıyla kaydedip internet ortamında yayınlıyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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