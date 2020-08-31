Koronavirüs mutasyonu nedir? Koronavirüsün yeni adı ne? Yeni tip koronavirüs etkileri neler? Virüs neden mutasyona uğruyor?
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Koronavirüs mutasyonu nedir? Koronavirüsün yeni adı ne? Yeni tip koronavirüs etkileri neler? Virüs neden mutasyona uğruyor?

Son zamanlarda sıkça duyulan ve koronavirüsün geçirdiği değişimin adı olarak yansıtılmaktadır. Koronavirüs mutasyonu nedir? Koronavirüs mutasyonu daha zararlı mıdır? Koronavirüs mutasyonu başlıca belirtileri nelerdir?

Koronavirüs mutasyonu nedir? Koronavirüsün yeni adı ne? Yeni tip koronavirüs etkileri neler? Virüs neden mutasyona uğruyor?
31.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:46

Herkesi etkisi altına koronavirüs değişime uğrayarak yayılım göstermekte. Koronavirüs mutasyonu nedir ve nasıl gerçekleşir? Koronavirüs mutasyonu zararları nelerdir?

KORONAVİRÜS MUTASYONU NEDİR?

Covid-19 hastalığına sebep olan virüsün, Malezya'da yapılan bir çalışmada sonucunda mutasyon keşfedildiği ve bu değişimin virüsü daha bulaşıcı yaptığı anlaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) sözkonusu olduğunda beklenmedik ve bilinmedik değişimleri çağrıştıran mutasyon aslında virüsün yaşam döngüsünün doğal bir parçası.

KORONAVİRÜS MUTASYONU YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar atrafından açıklamya göre, mutasyona uğramış virüsün Çin de dahil olmak üzere, her yerde daha hakim gibi göründüğünü ve orijinal versiyona göre insandan insana geçişte daha iyi olduğunu belirtiyor. Her iki versiyonun da dolaşımda olduğu yerlerde, mutasyona uğramış hali hakim olabileceği söyleniyor.

VİRÜS NEDEN MUTASYONA UĞRUYOR?

Virüsler genetik seçimin bir sonucu olarak sürekli şekilde değişim geçiriyor. Hafif genetik değişimler mutasyon (değişinim) sonrası gerçekleşirken, büyük genetik değişimler rekombinasyon (yeniden birleşme) üzerine yaşanıyor.

Mutasyon virüsün genomu yani genetik materyelinde bir hata oluşması üzerine gerçekleşiyor. Rekombinasyon ise eş zamanlı enfekte olan virüslerin genetik bilgi değişimi sonrasında yeni bir tip virüs olarak ortaya çıkmasına neden oluyor.

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