Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür Hollanda'da da yayılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür Hollanda'da da yayılıyor

24.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:35
Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür Hollanda'da da yayılıyor

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının, kendi ülkelerinde de yayıldığını bildirdi.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının, kendi ülkelerinde de yayıldığını bildirdi.

Yapılan kontrollerde, virüsün İngiltere ile hiçbir bağı olmayan kişilerde ortaya çıktığı belirlendi.

Hollanda hükümeti, yeni virüs varyasyonun görüldüğü İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen yolculara yönelik negatif test zorunluluğunu, tüm uçuşlar için uygulamayı kararlaştırdı.

İngiltere'de hızla yayıldığı belirlenen mutasyona uğramış yeni virüsün, Aralık ayı başında Hollanda'da bir kişide de görüldüğü açıklanmıştı.

Bundan 8 gün sonra bir başka hastada da aynı virüse rastlandı.

RIVM'ye göre mutasyona uğramış virüs ülke genelinde yayılıyor.

Kamu yayıncısı NOS'a konuşan RIVM baş viroloğu Chantal Reusken "Birkaç belirti bunu gösteriyor" dedi.

Yeni varyantın, daha öldürücü değil ama çok hızla bulaştığına işaret eden RIVM yetkilisi, tıpkı İngiltere'de olduğu gibi Hollanda'da da mutasyona uğramış türün baskın hale gelmesini beklediklerini söyledi.

Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden epidemiyolog (salgın hastalıklar uzmanı) Frits Rosendaal da İngiltere'de ortaya çıkan virüs varyantının Hollanda'da da baskın hale geleceği görüşünü destekliyor.

Halk Sağlığı Kurumu İngiltere'de ortaya çıkan virüsün Hollanda'da nasıl yayıldığını araştırıyor.

Amsterdam bölgesinde virüs taşıdığı belirlenen 2 kişinin de Birleşik Krallık'la hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Mutasyona uğramış virüse yakalanan bu kişilerin İngiltere'ye hiç seyahat etmedikleri belirlendi.

RIVM'ye göre İngiltere ile bağlantılı olmaması ve yaklaşık 10 gün arayla yeni vakanın saptanması, virüsün artık toplumda yaygın şekilde dolaştığının bir göstergesi.

Tüm dünya yüksek riskli bölge ilan edildi

Halk Sağlığı Kurumu, Hollanda Belediye Sağlık Hizmetleri'nden (GGD) virüse yakalanan kişilerin doğrudan İngiltere ile bağlantılı olup olmadıklarını araştırmalarını istedi.

Hollanda hükümeti virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen yolculara uygulanan önlemlerin tüm uçuşlar için geçerli olmasını kararlaştırdı.

29 Aralık Salı gününden itibaren uçakla riskli bölgelerden dönen tüm yolculardan, en geç 72 saat önce alınmış negatif test sonucu göstermeleri istenecek.

Test yaptırmadan Hollanda'ya gelen uçak yolcularının ülkeye girişine izin verilmeyecek. Hollanda tüm dünyayı "yüksek riskli bölge" ilan etti. Bu nedenle test zorunluluğu bütün yurtdışı uçuşlarını kapsıyor.

Hükümet negatif test zorunluluğunun Hollanda'ya karayolu, tren ya da deniz yoluyla gelenler için de uygulanıp uygulanamayacağını araştırıyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Ünal Çeviköz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Hakem Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs mutasyonu: İngiltere'de tespit edilen yeni tür Hollanda'da da yayılıyor | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:36:43. #1.15#
title