Koronavirüs mutasyonu: Fransa'nın sınırlarını kapatmasından sonra İngiltere'de gıda sıkıntısı endişesi

Fransa'nın, koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'ye sınırlarını 48 saatliğine kapatılması, ülkede endişeye neden oldu.

Fransa'nın, koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'ye sınırlarını 48 saatliğine kapatılması, ülkede endişeye neden oldu.

Büyük süpermarket zincirleri kısa vadede gıda sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini vurgulamakla birlikte yasağın uzaması durumda tedarikte ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin üçüncü büyük süpermarket zinciri Sainsbury's, İngiliz ve Fransız yetkililerin soruna bir çözüm bulamaması halinde birkaç gün içinde taze gıda (sebze-meyve, et-balık) sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu.

Fransa Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere'den trafiğe yeniden izin verilmesine yönelik önlemlerin nihai şeklini almak üzere olduğunu açıkladı.

Dover limanında uzun kuyruklar oluştu

Fransa'nın sınırlarını kapamasından sonra İngiltere'nin Dover limanında uzun bir tır kuyruğu oluştu.

Dover ile Fransa'nın Calais limanları arasında Noel öncesi gibi trafiğin yoğun olduğu dönemlerde günde 10 bin kamyon gidip geliyor.

Bunların çoğunu İngiltere'ye taze gıda getiren kamyonlar oluşturuyor.

Avrupalı nakliyecilerin geri dönemeyecekleri endişesiyle İngiltere'ye gelmek istememesi olasılığı tedarik açısından risk oluşturuyor.

İngiltere Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, sınırın kapanmasının Noel öncesinde (25 Aralık) İngiltere'nin gıda tedarikiyle, ihracatına "ciddi ölçüde sekteye uğratabileceğini" söyledi.

İngiltere Perakendeciler Konsorsiyumu'nun Gıda ve Sürdürülebilirlik Birimi Direktörü Andrew Opie ise perakendecilerin Noel öncesinde stoklarının tam olduğunu belirtti.

Opie, "Ancak Fransa'nın İngiltere'den gelen trafiği durdurması, İngiltere'nin temel ürünleri ihraç ve ithal kapasitesi için ciddi risk oluşturuyor. Fransa'dan gelen kamyonlar İngiltere'ye girebiliyor. Fakat, birçok şirket geri dönüş garantisi olmadığı için kamyon ve sürücülerini İngiltere'ye göndermek istemeyecektir" dedi.

Sainsbury's marketler zincirinden yapılan açıklamada da "Avrupa'dan tedarik ettiğimiz ürünler için alternatiflere bakıyoruz. Durumda bir değişiklik olmazsa kıtadan aldığımız marul ve diğer salata malzemeleri, karnabahar, brokoli ve narenciyede sorunlar yaşayabiliriz" denildi.