Koronavirüs Müjdesi: Hastalık Yapma Gücü Azaldı Bugüne kadar Koronavirüs ile ilgili genellikle kötü haberler geldi.

Bugüne kadar Koronavirüs ile ilgili genellikle kötü haberler geldi. Son zamanlarda şeytanın bacağı kırıldı ve artık iyi haberler almaya başlıyoruz. Peki bu seferki iyi haber hangisi oldu?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tarafından yapılan açıklamalar, Türkiye'ye büyük bir umut oldu. Ülkede ilk görülen virüs vakalarından sonra domino etkisi ile birçok insanın hastalanmaya başladığını gördük. Ayrıca ölü sayısındaki artışın da binli rakamlara ulaştığı dönemlerden de geçtik. Bilim kurulu üyeleri, artık hastalığın daha az görülmeye başlanacağı konusunda hemfikir.

Koronavirüs hastalığı eskisi kadar güçlü değil

Cumhurbaşkanı tarafından da belirtildiği gibi 1 Haziran itibarıyla, normal hayata dönmeye başlıyoruz. Öncelikle AVM gibi yerlerin açılması ile başlayan normalleşme süreci artık her tarafı kapsayacak. Bilim kurulu üyeleri bu konuda ketum tavırlarını değiştirdi ve normalleşme sürecinin başlayabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu bize şunu gösteriyor. Virüs duruyor. Bir yere gitmiş değil. Ortalık süt liman değil. Tehlike geçmiş değil. Virüs bekliyor. Virüs fırsat kolluyor. Bizi hastalandırmak için, öldürmek için fırsat kolluyor. Yokmuş gibi farz edemeyiz. 'Tehlike bitti, her şey normale döndü' diyemeyiz. Elbette sosyal hayat tekrar başladı. Ama bunu yaparken virüse fırsat vermeyecek bir şekilde, kontrollü bir şekilde bunu yapmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Özlü sözlerinin devamında, "Virüsün hastalık yapma gücü. Biz buna virülans diyoruz. Şu an dolaşan virüsün, daha önceden piyasada dolaşan virüse göre hastalık yapma oranı belki azalmış olabilir. Bununla ilgili yapılmış çalışma yok. Ama bazı mutasyonların geçirdiğine dair çalışmalar var. Hastanelerdeki hasta yoğunluğuna baktığınız zaman hasta yoğunluğunun azaldığını, hastaların daha hafif seyirle bize başvurduklarını görüyoruz." dedi. Böylece hastalığa yakalanan kişi sayısının artık daha da azalacağını söyleyebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde vaka sayıları düşecek mi?