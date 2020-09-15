Koronavirüs mücadelesini kazanan Çankırı Emniyet Müdürü Aksoy, yaşadıklarını anlattı
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Koronavirüs mücadelesini kazanan Çankırı Emniyet Müdürü Aksoy, yaşadıklarını anlattı

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi kazanarak Çankırı Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

Koronavirüs mücadelesini kazanan Çankırı Emniyet Müdürü Aksoy, yaşadıklarını anlattı
15.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:47

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi kazanarak Çankırı Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

Emniyet Müdürü Aksoy, tedavi sürecinin ardından sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı.

Aksoy, koronavirüsü trafik kazasına benzeterek, "Hem beklendik hem de sizin başınıza gelmez gibi düşünüyorsunuz. Emniyet kemerinizi takmışsınız, hız limitlerine, tüm trafik kurallarına uyuyorsunuz ama uymayan bir başkası gelip size çarpıyor ve darmadağın oluyorsunuz. Bize de öyle geldi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin koronavirüse karşı dikkatli olduğunu ancak yine de virüse yakalandığını aktaran Aksoy, "Küçük belirtileri önemseyip test yaptırdık. Benimki pozitif, eşiminki negatif. Sevindirici olan akciğer tomografimdi. Temiz görünüyordu. 'İyi bari' dedik evde geçireceğiz inşallah grip gibi. Keşke herkes böyle atlatsa. Olmadı, birkaç gün içinde tüm semptomlar değişmeye başladı, yüksek ateş, öksürük, vücut kırgınlığı, kırgınlık dediysem göz yuvalarım ağrıyordu." ifadesini kullandı.

"Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın'

Virüsün ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Hastaneye yattığımda tansiyonum 8,5/ 4,5'ti. Artık basit trafik kazasından çıkmış, resmen kamyon çarpmışa dönmüştük. 14 gün hastanede kaldık her gün, her saat, her dakika değişen, sizi tünelden önceki son çıkışa kadar götürüp, önünden 'U' dönüşü yaptıran bir süreç. Çok yorucu, yıpratıcı, moral bozucu. Bu süreci virüsün insafına bırakmayalım, gerçekten ciddiye alalım, kendi sokağa çıkma yasağımızı ilan edip izole olalım, uzak duralım, 2 maske takalım. 'Bana gelmez' demeyin, geliyor, yakalıyor, perişan ediyor. Şakası yok, hem de hiç yok. Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın. Keşke burada isim isim daha yazabilsem ama herkes kendini biliyor, iyi ki varsınız. Bugün evimden bu cümleleri yazabiliyorsam hep o güzel enerjiniz ile. Bir teşekkür de plazma tedavisi konusunda çok yardımcı olan EGM Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Kızılay Çankırı Şubemiz ve diğer emeği geçenlere. Özellikle de plazma bağışında bulunanlara."

Kaynak: AA

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