Koronavirüs mücadelesi Kıbrıs'a özgü figür ve motiflerle resmedildi Sanatçı İrina Lavrinenko, koronavirüs mücadelesini Kıbrıs'a özgü figür ve motiflerle resmetti.

Sanatçı İrina Lavrinenko, koronavirüs mücadelesini Kıbrıs'a özgü figür ve motiflerle resmetti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde sergilenen eserlerle farkındalık yaratmak hedefleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi'nden alınan bilgiye göre koronavirüs mücadelesini resmeden sanatçı İrina Lavrinenko eserlerinde kullandığı figürler ve motifler ile Kıbrıs'ın tarihi dönemlerini tuvaline yansıttı.

KIBRIS'A ÖZGÜ MOTİF VE FİGÜRLER TUVALE YANSITILDI

Sanatçı, Kıbrıs adasının çeşitli antik kentlerinde Arkeolojik kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarılmış olan Kıbrıs-Arkaik I (M.Ö.750-600) dönemine ait seramik kaplar üzerine çizilmiş çeşitli figür ve motiflerden esinlenerek üç farklı eseri tuvaline işleyerek sanatseverlerin beğenisine sundu.

"ESERLERDE KUŞ, MAYMUN, YABAN KEÇİSİ VAR"

Resmedilen figürler arasında balık avlayan kuş, yaban keçisi, göçmen kuşlar, maymun ile seramikler üzerinde çizilen dönemin özelliklerini yansıtan çeşitli şekiller ve sembollerin bulunduğunu söyleyen Lavrinenko, "Bu şekillerden birisi ise Kıbrıs'ın Arkeolojik devirlerindeki simgelerinden olan nilüfer çiçeğidir. Ayrıca Kıbrıs adasının antik kentlerinde gün yüzüne çıkartılmış olan mozaikler de resimlerde kullanılmıştır" dedi.

İRİNA LAVRİNENKO KİMDİR?

1958 yılında Tiflis'te doğdu. 1978 – 1983 yılları arasında Tiflis Devlet Sanat Akademisi'nde okudu. 2001-2003 yıllarında ?53 okulda resim öğretmeni olarak çalıştı. 1987-1992 yılları arasında Devlet A.S Puşkin Pedagoji Enstitüsü'nde öğretmen olarak çalıştı. 1997'den beri Gürcü Tekstil Grubunun üyesidir.

Kaynak: DHA