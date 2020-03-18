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Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel

KORONAVİRÜS MOTORLU KURYELERİ DE ETKİLEDİ

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL, DHAKoronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından pek çok şirket evden çalışma kararı aldı.

18.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:43
KORONAVİRÜS MOTORLU KURYELERİ DE ETKİLEDİ

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLUİSTANBUL, DHA

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından pek çok şirket evden çalışma kararı aldı. Bu süreçte vakitlerinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar ise internet alışverişine yöneldi. Motorlu kuryelerin bir çoğu artık nakit alışverişi yapmıyor, ödemeleri havale ya da online ödeme olarak kabul ediyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de pek çok şirket evden çalışma modeline geçti. Bu sebeple evde vakit geçirenlerin sayısı artarken vatandaşlar internet üzerinden alışverişe yöneldi. Sanal alışverişe ilginin artmasının yanı sıra ödeme yöntemleri de değişti.

ELDEN PARA VERMİYOR, HAVALE YA DA POS CİHAZLARI İLE ÖDEME YAPIYORLAR

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise koronavirüs sebebiyle yaşadıkları değişiklikleri anlattı. Özdemir, Pek çok kurumsal firma koronavirüs sebebiyle çalışmayı durdurdu. Çalışanlar da minimum düzeyde çalışan bulunduruyor. Dolayısıyla hem lojistik hem de diğer sektörlerde olsun İstanbul genelinde işleri yüzde 80 oranında düştü. İnsanların evde durması sebebiyle insanlar e-ticaret siteleri, sanal market kuryeleri yoğunluk yaşıyor. Ödeme kısımlarında online ödemeler başladı. Elden para vermiyor, havale ya da pos cihazları ile ödemeler yapıyorlar. Biz motosikletli kuryeler sürekli buff kullanıyoruz zaten. Riski en aza indirmek amacıyla internet üzerinden alışveriş yaptıkları için ödemeyi bu kanallardan yapıyorlar. Sipariş verdikleri zaman kendileri direkt almıyor, kapıya astırıyor, ödemeyi internet üzerinden yapıyor. Ev sahibinin siparişi aldıktan sonra kapıyı silmesi gerekiyor. Aldığı poşetleri hijyenik olarak boşaltması gerekiyor. Burada öncelik evin içinde barınan kişilerde. Dışarıdaki insan kendini ne kadar korursa korusun açık havada ve virüsün ona bulaşma olasılığı daha yüksek diye konuştu.

Motorlu kuryelik yapan Serkan Ziya Karaca ise maske ile çalıştığını belirterek, Öncelikle kendi sağlığımı korumak için maske takıyorum ve sürekli ellerimi yıkıyorum. İnsanlarla aramızdaki mesafeyi koruyoruz. Önceden daha yakındık, buradaki insanlarla yan yana duruyorduk. Ancak şimdi mesafe koymaya başladık. Bizim işlerimizi de etkiledi. Biz gümrüklerle çalışıyorduk. Bizim işlerimizi de etkiledi doğal olarak. Nakit ya da havale yolu ile çalışıyoruz. Şu an nakit hiç almıyorum. Gittiğimde firmamız size havale yolu ile ödeme yapacak diyorlar dedi.

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KORONAVİRÜS MOTORLU KURYELERİ DE ETKİLEDİ

Kaynak: DHA

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KORONAVİRÜS MOTORLU KURYELERİ DE ETKİLEDİ

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