Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı mı? Koronavirüsten ölen sağlıkçıların ailesine maaş mı bağışlacanak, şartlar neler?

Covid 19 sebebiyle başta sağlıkçılar olmak üzere tüm dünya olumsuz etkilere maruz kalmakta. Bu nedenle ülkemizde koronavirüsün meslek hastalığı olarak sayılmasına dair görüşmeler başlamıştı. Peki, koronavirüs meslek hastalığı sayıldı mı? Koronavirüsten ölenlerin ailesine maaş bağlanacak mı? Meslek hastalığı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası merak edilen "Koronavirüs meslek hastalığı mı sayıldı?" sorusunun cevabını ve detaylarını sizler için derledik. Peki, meslek hastalığı nedir? Koronavirüsten ölenlerin ailesine maaş mı bağlanacak?

KORONAVİRÜS MESLEK HASTALIĞI MI SAYILDI?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5510 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, Covid-19 tanısı ile tedavi alıp, tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanmaları için gereken kuralları 81 ile genelge ile bildirdi.

Söz konusu genelgede; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü maddesi ile 47'nci maddesinin birinci fıkrasında geçen hükümler hatırlatılarak şöyle denildi:

"Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, 'meslek hastalığı' ile 'vazife malullüğü' kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir"

Yayımlanan genelgeye göre:

Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.

Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

Meslek Hastalığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın özellikle üzerinde durduğu bir konudur ve bu konuda geniş bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuza göre, "Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir." İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler arasında önemli faktör olduğu hastalıklardır. Örneğin işe bağlı oluşan psikolojik rahatsızlıklar ve kalp krizi çok sık görülmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı yapılan kabine toplantısı sonrası, yaptığı açıklamada, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." diyerek sağlık çalışanlarına müjde vermişti.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAĞLIKÇILARIN AİLESİ MAAŞA MI BAĞLANACAK?

Gelen son dakika haberine göre,Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre; yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELER DE GENELGE KAPSAMINDA

Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife mallülüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

216 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınacak yeni önlemlerle ilgili bilgi vermişti. Bakan Koca, "1 milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanımız var. Pozitif olan vaka sayımız 120 bini geçti. Testi pozitif olup hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız sayısı 216 oldu" demişti