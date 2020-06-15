Koronavirüs, mayısta konut satışını düşürdü, haziranda rekor bekleniyor TÜRKİYE'de, mayıs ayında 50 bin 936 konut satılırken, geçen yıla göre satış oranında yüzde 44,6 düşüş oldu.

TÜRKİYE'de, mayıs ayında 50 bin 936 konut satılırken, geçen yıla göre satış oranında yüzde 44,6 düşüş oldu. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, düşüşün nedeninin koronavirüs salgını olduğunu belirterek, faizler düştüğü için çok ciddi talep olduğunu, haziranda rekor satış beklendiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları, mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak, 50 bin 936 oldu. İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 4 bin 939 konut ve yüzde 9,7 payla Ankara, 3 bin 96 konut ve yüzde 6,1 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 21 konutla Tunceli oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTITürkiye genelinde 2020 Mayıs ayında ipotekli konut satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 konut satışı ve yüzde 13,9 payla ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il, 2 konutla Ardahan oldu.32 BİN 453 KONUT EL DEĞİŞTİRDİDiğer konut satışları, 2020 Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 azalarak 32 bin 453 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 5 bin 70 konut satışı ve yüzde 15,6 payla ilk sırada. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,4 oldu. Ankara 2 bin 761 diğer konutla ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 1842 konutla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konutla Ardahan oldu.16 BİN 860 KONUT İLK DEFA SATILDIİlk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 1211 konutla Ankara ve 996 konutla İzmir izledi.İKİNCİ EL SATIŞLARİkinci el konut satışları, 2020 Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 azalış göstererek, 34 bin 76 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 5 bin 94 konut ve yüzde 14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,7 oldu. Ankara 3 bin 728 konutla ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 100 konutla İzmir izledi.OCAK-MAYIS DÖNEMİ YÜZDE 2,2 AZALDIOcak- mayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Ocak- mayıs döneminde ipotekli konut satışı yüzde 118,2 artarak 164 bin 870, diğer satış türlerinde ise yüzde 26,8 azalarak 269 bin 887 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,9 azalarak 139 bin 140 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 13 artarak 295 bin 617 olarak gerçekleşti.MAYISTA YABANCILAR 860 KONUT ALDIYabancılara yapılan konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u 130 konutla Antalya, 72 konutla Ankara, 38 konutla İzmir ve 29 konutla Mersin izledi.OCAK- MAYIS DÖNEMİOcak- mayıs döneminde yabancılara konut satışları ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,0 azalarak 12 bin 598 oldu. Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı 143 konutla Irak, 48 konutla Afganistan, 46 konutla Çin ve 42 konutla Azerbaycan izledi. 5 aylık dönemde yabancıya en çok konut satışı yapılan il 6 bin 172 ile İstanbul oldu. Antalya 2 bin 431 konutla ikinci sırada. 784 konutla Ankara üçüncü. Diğer iller Bursa 415, Yalova 388, Mersin 322, İzmir 277, Samsun 271, Sakarya 253 ve Aydın 162 olarak sıralandı.HAZİRANDA REKOR BEKLENTİSİAntalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, koronavirüs salgınının mart, nisan ve mayıs aylarının bütün sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de hem üretim hem satışlar anlamında ciddi düşüşlere neden olduğunu söyledi. Sert, hükümetin faiz oranlarını düşürmesi ve normalleşme süreciyle birlikte haziran ayında konut satışlarında rekor beklediklerini açıkladı.Covid-19 nedeniyle piyasada rahat hareket edilebilecek ortam olmadığı için düşüşler yaşandığını anlatan Sert, şöyle konuştu:

"Bu süreç, insanların yaşadıkları evlerdeki memnuniyetsizliklerini de ortaya çıkardı ve 1 yıl geri ödemesiz, 15 yıl vadeli ve sıfır konutlarda 0,64 faiz oranı Türkiye tarihinde bir ilk ve insanlar yeni konut almaya yöneldi. Piyasada çok hızlı, ciddi bir talep var. İnşaat sektörü açısından güzel oldu. Bu fırsat hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağı bir süreç olmalı ve bunu çıkar amaçlı kullananlara dikkat edilmesi gerekiyor. Haziran satışlarında bir rekor bekliyoruz. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da istediğimiz oranlara düşüyor. İnşaat sektörü birebir 350 kalemi, dolaylı yoldan binlerce sektörü tetikliyor. Bizim sektörümüzün önünün açılması binlerce sektörün de önünü açacaktır. Şu anda üretim de yeterli düzeyde değil ve talepler karşılanamıyor."

Kaynak: DHA