Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu
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Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu

Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi marangoz esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Koronavirüs salgını tüm sektörlerde olduğu gibi marangoz esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Develi ilçesine bağlı Küçükkünye mahallesinde marangozluk yapan 54 yaşındaki İsmail Çankırı, küçük dükkanında demir ve marongoz işlerini yaparak geçimini sağladığını söyledi. Çankırı, marangoz hanesinde daha çok ekmek tahtası imalatı yaptığını ancak her sektörde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle kendi sektörünün de büyük oranda etkilendiğini ifade etti.

Çankırı, "Koronavirüs'den dolayı işlerimizin pek tadı yok, tek geçim kaynağım burası olduğu için ekmek teknemizin başındayız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu
Koronavirüs marangoz esnafını da vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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