Koronavirüs mahyalardaki Ramazan mesajlarını da değiştirdi: Evde kal sağlıklı kal
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Koronavirüs mahyalardaki Ramazan mesajlarını da değiştirdi: Evde kal sağlıklı kal

Ramazan ayına koronavirüs salgını gölgesinde giren Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğü, camilerin mahyalarına "Sorumlu Ol Sağlıklı Kal", "Hayat Eve Sığar", "Şifa Senden Ya Şafi", "Evde Kal Sağlıklı Kal" gibi mesajlar hazırladı.

24.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:05
Koronavirüs mahyalardaki Ramazan mesajlarını da değiştirdi: Evde kal sağlıklı kal

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazanda camileri yeni tip koronavirüs nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapan mahyalarla donattı.

Aralarında Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami'nin de bulunduğu İstanbul, Edirne ve Bursa'daki vakıf camiler, 4 asırdır olduğu gibi bu ramazan da topluma mesajlar veren mahyalarla süslendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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