Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyor
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Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyor

Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyorTATİL için geldikleri Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Rus turistler, Rus Konsolosluğu'na giderek, yardım istedi.

27.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:32
Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyor

Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyor

TATİL için geldikleri Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Rus turistler, Rus Konsolosluğu'na giderek, yardım istedi.

Antalya'ya tatile gelen Rus tursitler, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlması nedeniyle ülkelerine dönemedi. Antalya'da mahsur kalan turistler, bugün saat 10.00 sıralarında Rus Konsolosluğu binası önüne giderek, protesto gösterisi yapmak istedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi nedeniyle protestolarını gerçekleştiremeyen yaklaşık 10 kişilik gruptan seçilen 2 sözcü, konsolosluğa girerek, yetkililer ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan turistlerden Marina Propenko, Antalya'da yaklaşık 400 kişi olduklarını, ülkelerine dönmek için beklediklerini anlatarak, "Ülkemize uçakla dönmek istiyoruz. Konsolusluk bize yardım etmiyor. Mağduruz. Konsolosluk arkasında, pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Paramız da bitti. Karayolu ile de gidebiliriz ancak Gürcistan sınırı kapalı olduğu için bu da mümkün değil. Kimse ne olacağı konusunda bilgi vermiyor" dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Koronavirüs mağduru Rus turistler, ülkelerine dönmeyi bekliyor

Kaynak: DHA

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