Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi - Haberler Spor
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Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses- Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.

Takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.

Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.

Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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