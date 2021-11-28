Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Belenenses- Benfica maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle 48 dakika oynanabildi.
Takımdaki Kovid-19 vakaları sebebiyle Benfica karşısına sahaya 9 futbolcuyla çıkan Belenenses, ikinci yarıya 7 oyuncuyla başladı.
Ev sahibi ekip, 48. dakikada Alejandro Grimaldo'nun sakatlanmasıyla 6 kişi kalınca, hakem Manuel Mota karşılaşmayı bitirdi.
Benfica, eksik rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Galatasaraylılar'ın beklediği müjdeyi Marcao verdi! Sosyal medyayı sallayan transfer mesajı
Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye'den çekiniyor
A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle...
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri