Koronavirüs maden işçilerine sıçradı
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Koronavirüs maden işçilerine sıçradı

Genel Maden İşcileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu ve Karadon Müesseseleri'nde 5 maden işçisinin test sonucunun pozitif çıktığını belirterek "53 işçi karantina altına alındı.

Koronavirüs maden işçilerine sıçradı
18.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:24

Genel Maden İşcileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu ve Karadon Müesseseleri'nde 5 maden işçisinin test sonucunun pozitif çıktığını belirterek "53 işçi karantina altına alındı. Bu işin şakası yok. Sosyal mesafe, hijyen ve maske önemli üç kural, bunlara hep beraber uymak zorundayız" dedi.

Genel Maden İşcileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu ve Karadon Müesseselerinde çalışan işçilerde korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine açıklamalarda bulundu. Yeşil, testlerde 5 maden işçisinin korona virüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek 53 işçinin karantinaya alındığı aktardı. Herkesin kendi önlemini alması gerektiğini belirten Yeşil, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsün ikinci dalgaları tabir ettiğimiz vakalar artmaya başladı. Kozlu'da iki arkadaşımız Karadon'da üç arkadaşımız test sonuçları pozitif geldi. Karadon'da filyasyon ekibinin yaptığı çalışma ile beraber 13 tane arkadaşımızı karantinaya aldılar, arkasından da temas ettiği tespit edilen toplamda 35 kişi karantinada. Kozlu'da iki arkadaşımız da tespit edilmiş son sayı en son 16 idi, bu sabah öğrendik iki pozitif arkadaşımızla beraber pozitif sayımız 18 oldu. Toplam sayımız 53 oldu. Temennimiz bunların yaşanmaması ama gördüğünüz gibi önlemler aslında çok basit; maske, sosyal mesafe, hijyen koşullarına uymak ve kalabalık alanlardan uzak durmak. Asıl korunma yolları tabii, bizim madencilik sektörü zor bir sektör. Temasının çok olduğu yoğun işin olduğu ve toplu iş yerlerinin topluca gelip çıkıldığı iş yerleri bunlar. Bu anlamda da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarımızla her fırsatta söylüyoruz. Buradan halkımıza da söylüyoruz yani şöyle sokağa baktığımızda bu işin çok ciddiye alınmadığını yetkililerinin uyarılarına rağmen dikkatsiz olan vatandaşlarımızın çok olduğu görülüyor. Bu işin şakası yok bunun önlemi sadece ve sadece biz de bizlere ne kadar uyarılar yapılırsa yapılsın ne kadar telkinde de bulursak sonuçta vatandaş kendi önlemini kendisi alacak. Bununla beraber hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi sosyal mesafe hijyen ve maske önemli üç kural bunlar hep beraber uymak zorundayız. Uymak zaten uymamız gereken kurallara riayet ederek sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Geçmiş zamanda biz bunun önüne geçti ki tam yoğun yaşandığı dönemlerde havaların ısınmasıyla beraber normalleşme ile beraber insanlar normalleşmeyi yanlış anladı. Virüsün tedavisi bulunmadığı sürece bu virüsün aşısı çıkmadığı sürece bundan korunmak sadece bu üç kuralla mümkün. Arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza burada tekrar sesleniyoruz. Özellikle bu üç kurala dikkat edelim. Virüs bizden kuvvetli değil.bizler bu önleri alarak bunların önüne geçebiliriz" şeklinde konuştu.

"Üretimimiz devam ediyor"

Üretimin devam ettiğini ifade eden GMİS Genel Başkanı Yeşil, "Şu an için yok. Dediğim gibi sonuçta iş hayatımızı devam ediyor yer altındaki bu taş kömürünü yeryüzüne çıkarmak zorundayız. Şu an için hükümetin aldığı böyle bir önlem yok ve bizlere takip ediyoruz, gerekli açıklamaları gerekli yerlerde yapıyoruz. Bize düşen görevleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız tabi biraz tereddütteler ama şu an için hükümetin bununla ilgili almış olduğu bir karar yok biz de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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