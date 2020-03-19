Koronavirüs kurbanları için geçici morg kuruldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) nedeniyle ölümlerin artması sonrasında soğutuculu çadır, morg olarak kullanılmak üzere kuruldu.
19.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:23
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) nedeniyle ölümlerin artması sonrasında soğutuculu çadır, morg olarak kullanılmak üzere kuruldu.
Yetkililer, yaklaşık 100 ceset'in muhafaza edileceği geçici morgun hafta sonuna hazır olacağını söyledi.
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Kaynak: AA