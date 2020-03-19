Koronavirüs kurbanları için geçici morg kuruldu İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) nedeniyle ölümlerin artması sonrasında soğutuculu çadır, morg olarak kullanılmak üzere kuruldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) nedeniyle ölümlerin artması sonrasında soğutuculu çadır, morg olarak kullanılmak üzere kuruldu. Yetkililer, yaklaşık 100 ceset'in muhafaza edileceği geçici morgun hafta sonuna hazır olacağını söyledi. . Kaynak: AA