Koronavirüs kurban pazarlığını da değiştirdi: "pazarlık çubuğu" kullanılacak Koronavirüs kurban pazarlığını da değiştirdi: "pazarlık çubuğu" kullanılacak Çankırı Belediyesi satıcılara "pazarlık çubuğu" dağıttı Çankırı'da oluşturulan kurban satış ve kesim alanında kurban pazarlığı, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle "pazarlık çubuğu" ile yapılacak.

Koronavirüs kurban pazarlığını da değiştirdi: "pazarlık çubuğu" kullanılacak

Çankırı Belediyesi satıcılara "pazarlık çubuğu" dağıttı

ÇANKIRI - Çankırı'da oluşturulan kurban satış ve kesim alanında kurban pazarlığı, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle "pazarlık çubuğu" ile yapılacak.

Çankırı Belediyesi tarafından kurban pazarlığında satıcıların alıcılarla sosyal mesafeyi koruması için 'pazarlık çubuğu' dağıtıldı. Pazarlık çubuğunu satıcılara uygulamalı olarak anlatan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bulaş olmaması için insanların birbiriyle temas etmemesi gerektiğini söyledi.

"Alıcı ile satıcı arasındaki mesafeyi korumak için çubuk dağuttık"

Bu yıl hayvan pazarını biraz daha büyüttüklerini belirten Esen, "Geçen yıl pazarı gezdiğimizde esnaf haklı olarak tepki göstermişti. Pazarın bu sektöre layık olmadığını, vatandaştan da tepki almıştık, bu yıl için de söz vermiştik. Bu yıl pazarı biraz daha büyüttük, daha düzenli hale getirdik. Çadır bölgesini daha da büyüttük. Bu yıl çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Pandemi sürecinde bulaş olmaması için insanların birbiriyle temas etmemesi lazım. ama bizim geleneğimizde de hayvan kurban alımlarında elimizi sallayarak pazarlık usulü vardır. bunu engellemek için bir nebze biraz da espriyle yaklaştık pazarlık çubuğu yaptık. Buradaki müşteriyle esnafın temasını kesmek için çubuklarımızı hazırladık dağıtıyoruz. İnşallah bereketli olur, hayırlı bir kurban bayramı geçiririz. Bu anlamda hassasiyet gösterecekleri için esnafımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Çalışmalarından dolayı belediyeye teşekkür eden satıcı Enver Hot, çubuk sayesinde virüsten korunacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA