Koronavirüs krizinde psikolojinizi nasıl korursunuz? Koronavirüs beraberinde sadece hastalık değil belirsizlik de getirdi.

Koronavirüs beraberinde sadece hastalık değil belirsizlik de getirdi. Pek çok insan şu sorularla boğuşuyor: Hasta olacak mıyım? Çalışabilecek miyim? Süpermarket raflarında yiyecek olacak mı? Koronavirüs krizi pek çok insanın psikolojisini olumsuz etkiledi. Özellikle kaygı bozukluğu olan insanlar için durum daha da kötü bir hal aldı. Peki, şu zamanlarda psikolojinizi nasıl koruyabilirsiniz?