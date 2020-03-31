Koronavirüs krizinde psikolojinizi nasıl korursunuz?
Koronavirüs beraberinde sadece hastalık değil belirsizlik de getirdi.
31.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:46
Koronavirüs beraberinde sadece hastalık değil belirsizlik de getirdi. Pek çok insan şu sorularla boğuşuyor: Hasta olacak mıyım? Çalışabilecek miyim? Süpermarket raflarında yiyecek olacak mı? Koronavirüs krizi pek çok insanın psikolojisini olumsuz etkiledi. Özellikle kaygı bozukluğu olan insanlar için durum daha da kötü bir hal aldı. Peki, şu zamanlarda psikolojinizi nasıl koruyabilirsiniz?
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Kaynak: DailyMotion.com