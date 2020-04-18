Koronavirüs korkusuyla hayvanların sokağa terk edilmesine tepki
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Koronavirüs korkusuyla hayvanların sokağa terk edilmesine tepki

KORONAVİRÜS korkusu nedeniyle bazı kişilerin evinde beslediği köpekleri sokağa terk etmesi, Ankara'da hayvan derneklerinin tepkisini çekti.

18.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:43
Koronavirüs korkusuyla hayvanların sokağa terk edilmesine tepki
KORONAVİRÜS korkusu nedeniyle bazı kişilerin evinde beslediği köpekleri sokağa terk etmesi, Ankara'da hayvan derneklerinin tepkisini çekti. Patileri Koruma Derneği Başkanı İsmail Erdoğan, telefonlarına gelen çağrıların durmadığını, sokaklardan topladıkları hayvanların bitmediğini söyledi. Erdoğan, "Koronavirüs kedi veya köpekten insana geçmiyor. Ama insanlar inatla bizim de anlam veremediğimiz bir şekilde buna inandılar" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak Türkiye'yi etkisi altına alına yeni tip koronovirüs salgını, yıllardır evlerinde köpek besleyen hayvanseverleri tedirgin etti. Bazı hayvanseverler evlerinde besledikleri cins köpekleri, virüs korkusu ile sokağa bıraktı. Hayvan dernekleri ise sokağa bırakılan köpeklerden bazılarını toplayıp, barınaklara yerleştirdi.

Ankara'da faaliyet gösteren Patileri Koruma Derneği Başkanı İsmail Erdoğan, telefonlarına gelen çağrıların durmadığını, sokaklarda topladıkları hayvanların bitmediğini söyledi. Erdoğan, "Koronavirüsün köpek ya da kedilerden insana bulaşmadığı bilimsel bir şekilde önümüzde duruyor. Bunun için araştırmalar yapıldı ve bu hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar 'koronavirüs kedi ya köpekten insana geçmiyor' diyor. Ama insanlar inatla bizim de anlam veremediğimiz bir şekilde buna inandılar. Çünkü belki de buna inandırılmak istendiler" dedi.'SON 1 AYDA 100 KÖPEK TOPLADIK'Erdoğan, sadece son 1 ayda dernek olarak sokaklardan 100 civarında köpek topladıklarını anlatarak, "Bunlar Golden Retriever, Terrier gibi cins hayvanlar. Yani yıllarca bu köpeklere evlerinde bakmışlar, tüylerine dokunmuş, gözlerine bakmış, hayvan 9 yaşına gelmiş, bu hayvanı koronavirüsten dolayı dışarı atmış. Bu olmaz. Bize telefon ediyorlar 'ben artık buna bakamıyorum ya koronavirüs geçerse' diyorlar. Geçmeyeceğini açık bir şekilde anlatıyoruz. Bazıları anlamak istemiyor. Biz de bir şekilde kendi himayemize alıyoruz, bakımlarını yaptırıyoruz. Sonrasında sahiplendirebildiğimizi sahiplendiriyoruz, sahiplendiremediklerimizi de pansiyonlarda, kliniklerde hayatlarını küçücük kafeslerde geçirmek zorunda kalıyorlar" dedi.'SOKAĞA ATMALARINA KESİNLİKLE GEREK YOK'

Türk Veteriner Hakimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu ise bu virüsün kedi ya da köpekten insana geçtiğine dair bulgu olmadığına dikkat çekerek, "Tam aksine son zamanlarda bulgular kesin olmamakla birlikte insandan hayvana Covid-19'un geçtiğine dair belirtilerin olduğu yönünde. Bu tür durumlarda elimizdeki referanslar Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'dür. Dolayısıyla bu örgütlerin hiçbir şekilde hayvanlardan insanlara Covid-19'un geçtiğine dair bir açıklaması yok. Bu konuda insanlarımız müsterih olabilirler. Evde baktıkları hayvanlarını sokağa atmalarına kesinlikle gerek yok. Aksine bu hastalıkta bağışıklık sisteminin güçlü olması son derece önemli ve birçok araştırmaya göre evinde hayvan besleyenlerin stresten uzaklaştığı, buna bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin güçlü olduğu biliniyor. Bundan dolayı da sokağa atmak bir yana onları muhafaza etmeleri gerektiğini söylemek gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Ankara

Kaynak: DHA

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