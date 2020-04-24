Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: "Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: "Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor" - Haber
Koronavirüs, Sağlık, Haber

Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: "Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 668 kişi ile yaptığı araştırmada, Türk toplumunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusu ölçüldü.

24.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:02
Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyelerinin 668 kişi ile yaptığı araştırmada, Türk toplumunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusu ölçüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Koronavirüs Korkusu Ölçeği" araştırması ile Türk toplumunun Kovid-19 korkusuna ilişkin önemli veriler elde edildi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doktor Öğretim Üyesi Abdulkadir Haktanır ve Doktor Araştırma Görevlisi Tolga Seki'nin yer aldığı ekibin çalışmasıyla Kovid-19 korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk edilmesi amaçlandı.

Kadınlar erkeklerden daha çok korkuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Dilmaç, toplumun Kovid-19 korkusunu ölçmek üzere 668 kişi ile görüştüklerini ifade etti.

Bu salgından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kişilerin tedavisine yardımcı olmayı hedeflediklerini aktaran Dilmaç, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz veriler, kadınların koronavirüsten erkeklerden daha çok korktuğunu, kronik rahatsızlığa sahip olma ya da olmama durumunun korkuyu etkilemediğini gösteriyor. Virüsten en çok yaşlıların etkilendiğini biliyoruz ancak korku bağlamında, 'yaşlılar, gençlerden daha çok korkuyor' diyemiyoruz. Araştırma, gençlerin de en az yaşlılar kadar koronavirüsten korktuğunu gösteriyor. Eğitim düzeyi, koronavirüse karşı korkuyu azaltan ya da yükselten bir faktör değil. Eğitim düzeyi yüksek olan da düşük olan da aynı korku düzeyine sahip. Tüm bunlarla birlikte sosyo-ekonomik düzeye göre durum farklılık gösteriyor. Sosyo ekonomik düzeyi orta olan kişiler, yüksek olanlara göre koronavirüsten daha fazla korkuyor. Pandemilerin ne yazık ki insanlar ve toplumlar üzerinde fiziki ve psikolojik etkileri olabiliyor. Biz de yaptığımız bu çalışmayla konunun psikolojik tedavi yönüne katkı sunmaya çalıştık."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haber
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Serdar Ortaç Rafet El Roman
Spor Ali Koç Mesut Özil Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Koronavirüs Korkusu Ölçeği araştırması: "Gençler de en az yaşlılar kadar korkuyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:37:22. #1.14#
title