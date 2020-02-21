Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor
Haberler » Dünya » Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor - Haberler

Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor

Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi

21.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:52
Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor

Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.


Altın fiyatları yükselişini haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Uluslararası spot piyasalarda altının onsu öğle saatleri itibariyle 1.630 doların üzerine çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler