Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor
Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi
Çin'de patlak veren Covid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.
Altın fiyatları yükselişini haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Uluslararası spot piyasalarda altının onsu öğle saatleri itibariyle 1.630 doların üzerine çıktı. Euronews.com'da Görüntüle