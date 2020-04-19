Koronavirüs komplo teorileri: Vuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvardan Trump'a yanıt geldi
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BBC

Koronavirüs komplo teorileri: Vuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvardan Trump'a yanıt geldi

Vuhan kentinde yer alan Viroloji Enstütüsü'nü hedef alan iddialar, ABD yönetiminin en üst düzey isimleri tarafından gündeme getirilmiş durumda.

19.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:24
Koronavirüs komplo teorileri: Vuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvardan Trump'a yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'i hedef alarak, "salgından kasten sorumluysalar elbette bunun sonuçları olur" açıklamasına, salgının merkezindeki Vuhan'dan "bunlar imkansız ABD teorileri" yanıtı verildi.

Vuhan kentinde yer alan Viroloji Enstütüsü'nü hedef alan iddialar, ABD yönetiminin en üst düzey isimleri tarafından gündeme getirilmiş durumda.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, virüsün dünyaya nasıl yayıldığı konusunda bir incelemenin devam ettiğini duyurması sonrası, son olarak Donald Trump da basın toplantısında konuya değindi.

Başkan Trump, virüsün doğal yollarla yayılmış olabileceği teorilerine değinmeden, "Bir hata sonucu mu bu salgın kontrollerinden çıktı, yoksa bunu kasten mi yaptılar?" ifadesini kullandı.

Trump, "İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı. Çok ciddi bir değişim bu. Çin'e kızmalı mıyız diye sorarsanız cevabım gayet gür bir sesle 'evet' olurdu." dedi.

Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentinde yer alan Viroloji Enstütüsü'ndeki P4 Laboratuvarının başında olan Yuan Zhiming, devlet televizyonunda yer alan röportajında "Virüsün bizden yayılmış olması olasılığı yok" dedi.

Çinli bilim insanları ise virüsün büyük olasılıkla Vuhan'daki bir vahşi hayvan pazarından yayıldığını savunuyor.

Pompeo da araştırılıyor demişti

ABD medyasında, CIA'in, virüsün, viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığı haberleri yer alıyor.





Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarı ile Viroloji Enstütüsü arasındaki mesafenin kısalığına dikkat çekmiş, "ABD hükümetinin dikkatli bir şekilde öğrenilmesi gerekenleri araştırdığını" söylemişti.

CNN televizyonu da konuyla ilgili istihbarat kaynaklarına dayanan bir haber yaptı.

Habere göre, Amerikalı yetkililer, virüsün bir "biyolojik silah" olarak geliştirildiğine inanmıyor ancak Covid-19'un buradan kazayla yayıldığı ya da burada çalışan bir kişinin hastalığı başkalarına da bulaştırmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

ABD Başkanı Trump, salgınla ilgili olarak "Çin virüsü" ifadesini kullanıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre, ABD'de ölenlerin sayısı 40 bine yaklaştı. Çin ise can kaybı sayısını Cuma günü revize etti, toplam 4 bin 636 kişinin yaşamını yitirdiğin açıkladı.

Koronavirüs komplo teorileri: Vuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvardan Trump'a yanıt geldi
BBC
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