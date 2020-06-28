Koronavirüs Komplo Teorileri Sosyal Medyada Üretiliyor: Büyük Tehlike
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Koronavirüs Komplo Teorileri Sosyal Medyada Üretiliyor: Büyük Tehlike

Herkesi adeta canından bezdiren koronavirüs komplo teorileri sosyal medyada üretiliyor.

Koronavirüs Komplo Teorileri Sosyal Medyada Üretiliyor: Büyük Tehlike
28.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:43

Herkesi adeta canından bezdiren koronavirüs komplo teorileri sosyal medyada üretiliyor. Yapılan araştırmalara göre bu durum aynı zamanda çok büyük güvenlik problemlerine neden olur.

Komplo teorilerinin ne ölçüde sosyal medyada üretildiğini anlamak istiyorsanız rakamlara bakmanız yeterli. Örneğin koronavirüs hastalığının laboratuvarda üretildiğine inanan insanların sayısı %30 civarında. Nisan ayında komplo teorilerine inanan kişi sayısı ise sadece %25 dolaylarındaydı.

Koronavirüs komplo teorileri çok tehlikeli olabiliyor

Her ne kadar birçok kişi için komplo teorileri sadece basit batıl inançlar gibi görünse bile aslında durum çok daha farklı. Kimi insanlar komplo teorilerine inanmanın ötesinde bu teorilerin yaptırmak istediği eylemlere katılıyor.

Buna en güzel örnek hiç şüphesiz 5G baz istasyonlarıdır. İnsanların önemli bir bölümü 5G baz istasyonlarının koronavirüs yaydığını düşünüyor. Sırf bu nedenden dolayı buraları yakmak istediler. Hatta İngiltere'de kimi baz istasyonları yakıldı bile.

YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlar aslında tahmin ettiğinizden çok daha tehlikeli. Bu tehlikeyi oluşturanlar yine insanların ta kendisi olsa bile yine de komplo teorileri farklı bir boyuta ulaşabiliyor. Sizce koronavirüs iddiaları ile ilgili sosyal medya platformlarının nasıl bir etkisi var? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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