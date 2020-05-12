Koronavirüs: Kolombiya'da bir hapishanede 854 Covid-19 vakası görüldü
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BBC

Koronavirüs: Kolombiya'da bir hapishanede 854 Covid-19 vakası görüldü

Kolombiya’nın Villavicencio kentindeki bir hapishanede 854 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs: Kolombiya'da bir hapishanede 854 Covid-19 vakası görüldü
12.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:20

Kolombiya'nın Villavicencio kentindeki bir hapishanede 854 kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs testleri pozitif çıkanlar arasında mahkumların yanı sıra güvenlik görevlileri de var.

Hapishane Müdürü Miguel Angel Rodriguez, vaka sayısının fazla olmasının nedeninin hapishanede kapasitenin üzerinde kişinin bulunması olduğunu söyledi.

Hapishanede salgın başladığında 1835 mahkum olduğunu belirten Rodriguez, bu sayının normal kapasitenin iki katı olduğunu belirtti.

Rodriguez, "İnsanların yatakların altında ve tuvaletlerde uyuduğu bir yerde sosyal mesafeyi nasıl sağlayabilirim ki?" dedi.

Kolombiya devletinin hapishaneyi "terk ettiğini" savunan Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok fikirden bahsediliyor, kağıtlar imzalanıyor ama ortada sonuç yok. Bürokrasi bizi felç ediyor ve hapishanede elimizden ne gelirse, onu yapıyoruz" dedi.

Polis, iki hafta önce bir grup mahkumun tünel kazarak firar girişimini ortaya çıkartmıştı.

Kolombiya Hapishane Hizmetleri Müdürü Lissette Cervantes, geçen hafta Villaviencio Hapishanesi'ndeki doktorların, gerekli koruyucu malzeme alamadıkları gerekçesiyle, çalışmayı durdurduklarını söylemişti.

Cervantes "Canları istediğinden ve hatta korktuklarından değil, virüse karşı savaşa korunmasız gidemeyeceklerinden" demişti.

Kolombiya'da ülke genelinde 11 bin 500'den fazla koronavirüs vakası var ve şu ana dek virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 479 kişi hayatını kaybetti.

BBC

Dünya Manşet

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