Koronavirüs kısıtlamasına takılan nişanlıların yardımına Antalya Valisi Karaloğlu yetişti

Antalya'da mart ayında yapılacak düğünleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal edilen, nikah kıyma istekleri de gelin adayının 19 yaşında olmasından sokağa çıkma kısıtlamasına takılan genç nişanlıların yardımına Antalya Valisi Münir Karaloğlu yetişti.

Antalya'da mart ayında yapılacak düğünleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iptal edilen, nikah kıyma istekleri de gelin adayının 19 yaşında olmasından sokağa çıkma kısıtlamasına takılan genç nişanlıların yardımına Antalya Valisi Münir Karaloğlu yetişti.

Vali Karaloğlu'na sosyal medyadan ulaşan damat Nedim Kütük (24), Kovid-19 nedeniyle düğünlerini iptal ettiklerini, nikah yapmak istediklerini ancak nişanlısının 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma yasağına takıldığını belirterek, "İki aydır nikahımızı yapamıyoruz. Kaymakamlığa gittim, emniyet müdürlüğüne gittik ama sonuç alamadık. Bize bu konuda yardım edin. Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim. Lütfen yardımcı olun. Yardım edin nikahımızı yapalım" çağrısında bulundu.

Genç çiftin çağrısına kayıtsız kalmayan Vali Karaloğlu, nikahının kıyılması için 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'e 7 Mayıs'ta geçerli olmak üzere bir günlük sokağa çıkma izni verdi.

Kütük ve Gümüş, yarın Kepez Evlendirme Dairesinde kıyılacak nikahla dünyaevine girecek.

"Valimizin yardımıyla dünyaevine gireceğiz"

Nedim Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle mart ayında yapılacak düğünlerini iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Nikah kıymak istediklerinde ise nişanlısının 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma yasağına takıldıklarını anlatan Kütük, "Vali beyin sosyal medyada yazdıklarıma döneceğinden ümitliydim. Çünkü, Sayın Valimiz herkesin sorununu çözüyor. Valimizin yardımıyla dünyaevine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA