Koronavirüs kısıtlamalarının değerlendirileceği toplantı ertelendi

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile kısıtlamaların yeniden değerlendirileceği basın açıklamasının 1 Mart 2022 tarihine ertelendeğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel