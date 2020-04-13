Koronavirüs kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin tam veya kısmi olarak kapatılmasının, dünyadaki iş gücünün yüzde 81'ini yani 2,7 milyar çalışanı etkilediğini ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin tam veya kısmi olarak kapatılmasının, dünyadaki iş gücünün yüzde 81'ini yani 2,7 milyar çalışanı etkilediğini ifade etti. Kaynak: Dunya.com