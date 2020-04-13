Koronavirüs kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor
Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin tam veya kısmi olarak kapatılmasının, dünyadaki iş gücünün yüzde 81'ini yani 2,7 milyar çalışanı etkilediğini ifade etti.
13.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:27
Uluslararası Çalışma Örgütü, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin tam veya kısmi olarak kapatılmasının, dünyadaki iş gücünün yüzde 81'ini yani 2,7 milyar çalışanı etkilediğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com