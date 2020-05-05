Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gösteriyi cansız mankenlerle yaptılar - KİEV
05.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:39
Ukrayna'nın başketi Kiev'de Sağlık bakanlığı yakınlarında toplanan bir grup gösterici, nadir görülen hastalığı olanlara destek gösterisi düzenlendi.
Ukrayna'nın başketi Kiev'de Sağlık bakanlığı yakınlarında toplanan bir grup gösterici, nadir görülen hastalığı olanlara destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, hastaların yaşamsal tedavilerden faydalanmalarını talep ettiler. Göstericiler üzerlerinde yazılı tişörtler olan yaklaşık 50 adet kartondan manken yerleştirdi.
Kaynak: AA