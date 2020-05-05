Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gösteriyi cansız mankenlerle yaptılar - KİEV

Ukrayna'nın başketi Kiev'de Sağlık bakanlığı yakınlarında toplanan bir grup gösterici, nadir görülen hastalığı olanlara destek gösterisi düzenlendi.

Ukrayna'nın başketi Kiev'de Sağlık bakanlığı yakınlarında toplanan bir grup gösterici, nadir görülen hastalığı olanlara destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, hastaların yaşamsal tedavilerden faydalanmalarını talep ettiler. Göstericiler üzerlerinde yazılı tişörtler olan yaklaşık 50 adet kartondan manken yerleştirdi.

Kaynak: AA