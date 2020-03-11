Koronavirüs: Kimler risk grubunda yer alıyor, yaşlılar ve hamileler risk altında mı?
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs: Kimler risk grubunda yer alıyor, yaşlılar ve hamileler risk altında mı? - Haberler
Koronavirüs, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Kimler risk grubunda yer alıyor, yaşlılar ve hamileler risk altında mı?

Koronavirus herkesi etkileyebilir ancak istatistikler, önceden sağlık sorunu bulunanların ve ileri yaşlardaki kişilerin, hastalığı ağır geçirme konusunda daha büyük risk altında olduğunu söylüyor.

11.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:15
Koronavirüs: Kimler risk grubunda yer alıyor, yaşlılar ve hamileler risk altında mı?

Koronavirus herkesi etkileyebilir ancak istatistikler, önceden sağlık sorunu bulunanların ve ileri yaşlardaki kişilerin, hastalığı ağır geçirme konusunda daha büyük risk altında olduğunu söylüyor.

Eğer uzun süredir devam eden kronik bir hastalığınız var ise çevrenizdekilerden daha dikkatli olmanız gerekiyor.

Kimler risk altında?

Bir sağlık sorununuz olması, virüsü kapma konusunda diğer kişilerden önde olduğunuz anlamına gelmiyor.

Ancak vakalardan elde edilen veriler, yaşlı kişilerin, zayıf bağışıklık sistemi olanların ve astım, diyabet ve kalp gibi kronik hastalıkları olan kişilerin, risk grubunda olduğuna işaret ediyor.

Bu durumdaki kişilerde enfeksiyon, çok daha ağır belirtiler gösterebiliyor.

Koronavirüs teşhisi konulan birçok kişi, birkaç gün dinlendikten sonra hastalığı atlatabiliyor. Ancak düşük bir yüzde olsa da bazı kişilerde belirtiler, hayatı tehdit edecek şekilde gelişebiliyor.

Virüsün belirtileri ise soğuk algınlığı ve gribe çok benziyor:

Astımım var, ne yapabilirim?

Uzmanlar önleyici astım spreyini, günlük belirtilen dozda kullanmaya devam etmenizi öneriyor. Bu, solunum yolu virüsü kaynaklı bir astım atağı yaşama riskinizi azaltacaktır.

Genelde mavi renkli olan rahatlatıcı spreyin de, astım belirtilerinin artma ihtimaline karşı yanınızda olması tavsiye ediliyor.

Eğer astım belirtilerinizin şiddetlendiğini düşünüyorsanız, bir hekime başvurmanız öneriliyor.





İleri yaşta bir kişiyim, kendimi izole etmeli miyim?

Uzmanlar aile üyelerinin bu kişileri sürekli gözlem altında tutmasını öneriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "yurt dışından gelen kişilerin, yaşlılarla temas kurmamasını" tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması gerektiğini" söyledi.





Kronik bir hastalığım varsa ne yapmalıyım?

Yüksek tansiyon hastaları, ciğerleriyle ilgili sıkıntıları olanlar ve bağışıklık sistemleri güçsüz olan kişilerin koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde hasta olması olasılığı yüksek.

Bu risk grubundaki kişilerin, virüsün bulaşmasını engellemek noktasında ciddi önlemler alması gerekiyor ve eğer kendini iyi hissetmiyorsa bir hekime hızla başvurması tavsiye ediliyor.

Tip 1 ve 2 diyabet olan kişilerin de risk grubunda olduğu biliniyor ve bu kişilerin de kan şekeri seviyelerini düzenli takip etmeleri gerektiği tavsiye ediliyor.

Hamile kadınlar endişelenmeli mi?

Vakalar üzerinden elde edilen verilere göre, hamile kadınların daha büyük risk grubunda olduğunu gösteren bir kanıt yok. Onlar da tıpkı diğer insanlar gibi enfeksiyon olasılığını azaltılacak önlemleri almalılar.

Koronavirüs bir solunum yolu virüsü. Bu nedenle yüksek miktarda sigara kullananlar da risk grubunda olup olmadıklarını merak ediyor.

Uzmanlara göre, bu seviyede sigara içenler, riski azaltmak için ideal olarak tamamen sigarayı bırakmalı ya da çok azatlmalı.

İngiltere'de sigaranın zararları üzerine çalışan bir vakıf olan Ash'in yöneticisi Deborah Arnott, "Sigara içenlerin zatürre ve solunum enfeksiyonları kapma oranı, sigara içmeyenlere göre iki kat" diyor.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Haber
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu Haber
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor Haber
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Merkel'den koronavirüs açıklaması: Almanya'da yaşayan insanların çoğuna bulaşacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Engin Özkoç Donald Trump İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Haluk Levent Aleyna Tilki Burcu Kıratlı
Spor Emre Kılınç Ersun Yanal Berkay Şahin Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Kimler risk grubunda yer alıyor, yaşlılar ve hamileler risk altında mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:46:45. #1.15#