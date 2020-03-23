Koronavirüs kepenk indirtti
Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Sivas'ta çok sayıda esnaf iş yerini açmadı.
23.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:39
Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Sivas'ta çok sayıda esnaf iş yerini açmadı.
Süleyman Çanka Çarşısı başta olmak üzere birçok iş merkezinde bazı esnaflar virüs salgını nedeniyle kepenk kapattı. AVM'lere olan ilgi de en düşük noktalara geriledi. Tüketiciler, virüslerin daha kolay yayıldığı düşünülen AVM'lerden uzak durdu. AVM'lerde bulunan birçok mağaza geçici süreliğine kapatma kararı aldı. - SİVAS
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA