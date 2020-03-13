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İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Koronavirüs kaynaklı ham madde ihtiyacına yerli çözüm

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin etil alkol ihtiyacının şu an için aşıldığını belirterek, "Medikal sektörünün etil alkol ihtiyacının, şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanol üzerinden sağlanmasından...

13.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:56
Koronavirüs kaynaklı ham madde ihtiyacına yerli çözüm

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin etil alkol ihtiyacının şu an için aşıldığını belirterek, "Medikal sektörünün etil alkol ihtiyacının, şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanol üzerinden sağlanmasından ve bu duruma katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İKMİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan etanol ihtiyacını karşılamak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Akaryakıtta ve benzinde oktan yükseltmek için yüzde 3 oranında kullanılan biyoetanolün kullanılmaması, aradaki farkın da medikal sektöründe kullanılması için önerilerini önceden bakanlığa sunduklarını hatırlatan Pelister, "Medikal sektörünün etil alkol ihtiyacının, şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanol üzerinden sağlanmasından ve bu duruma katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pelister, şirketlerin 2 gündür kolonya ve dezenfektanda kullanılan etil alkol-etanol ihtiyacı için kendilerine başvurduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İKMİB olarak ihtiyaç olan etilalkol/etanolü karşılamayı kendimize görev edindik. Akaryakıt dışında, yaptığımız araştırmalar sonucunda, şeker pancarından elde edilen melastandan üretilen biyoetonolün çözüm olabileceğini gördük. Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan etil alkol için Türkiye'de şeker pancarından ciddi bir şeker üretimi yapan 3 tane fabrika ile görüştük. Amasya Şeker Fabrikası ile yaptığımız en son görüşmede, ellerinde 7 bin ton melas olduğunu ve bu melas ile 2,5 milyon litre biyoetonol elde edebileceklerini söylediler.

Biz de bu konuda üretimin artırılması hususunda girişimlerimizi yaptık. Özellikle medikal ürünlerde, dezenfektanlarda, kolonyalarda kullanılacak etil alkolü üretip, kimya sektörüne verebileceklerini söylediler. Bu konuya hızlı bir şekilde refleks verip, bunun üretimine başladılar. Bize ulaşan firmalarımıza Amasya Şeker Fabrikası'nı adres gösteriyoruz. Bu girişim ile ayrıca fiyat yükselmesinin de önüne geçmiş olduk."

"İhracat da aksamadan devam etmeli"

Türkiye'nin etil alkol ihtiyacının şu an için aşıldığını belirten Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Genel Müdürlüğü'nce alınan karar doğrultusunda ülke içindeki acil ihtiyaç durumundan ötürü şu an dezenfektan, kolonya, etil alkol cinsi ürünler ve ıslak mendil ihracatının yapılmasına izin verilmiyor. Ancak sipariş almış ve teslim etmesi gereken pek çok firmamız bundan zarar görebilir. İKMİB olarak bu konuda koordineli bir şekilde üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ilgili bakanlıklarımız ile iletişim halindeyiz.

Söz konusu ürünlerde kontrollü bir şekilde ihracat yapılması için gerekli izinlerin verilmesini bekliyoruz. İhracat da aksamadan devam etmeli. İki, üç ay sonra piyasalar normalleşecek. Eğer ihracat noktasında yerimizi kaybedersek bir daha yerimizi zor bulabiliriz. Özellikle alkol kökenli olmayan kozmetik ürünlerin ihracatı serbest olmalı. Kimya sektörümüzün şu an oluşan acil ihtiyacının karşılanması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın almış olduğu söz konusu karar için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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