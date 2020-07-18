Koronavirüs, Kars kaşarına ilgiyi artırdı
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Koronavirüs, Kars kaşarına ilgiyi artırdı

DÜNYACA ünlü Kars gravyeri ve kaşarının ünlü ustalarından İlhan Koçulu, Kars kaşarı, bal, tereyağı, kavılca bulguru, kavılca ununun pandemi süresinde insanların bilinci arttıkça daha fazla talep gören ürünler olduğunu söyledi.

Koronavirüs, Kars kaşarına ilgiyi artırdı
18.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:26

DÜNYACA ünlü Kars gravyeri ve kaşarının ünlü ustalarından İlhan Koçulu, Kars kaşarı, bal, tereyağı, kavılca bulguru, kavılca ununun pandemi süresinde insanların bilinci arttıkça daha fazla talep gören ürünler olduğunu söyledi. Koçulu, "Bu gıdalar bizim vücudumuzdaki sistemi güçlendirip bizi hastalıklara karşı savunmalı duruma getirmektedir" dedi.

Kars'ın 2400 rakımlı Boğatepe köyünde yaşayan dördüncü kuşak peynir ustası İlhan Koçulu, mandırasında ürettiği gravyer ve Kars kaşarıyla peynirciliği bilimsel bir düzeye getirdi. Boğatepe Çevre Yaşam Derneğini kuran, müze açan Koçulu, Kars kaşarının coğrafi işaretiyle Boğatepe gravyerinin tescillenmesi, peynir sempozyumu, uluslararası ağ içinde köylerde turizm başlatılmasında da öncü rol oynadı. Büyükbaş hayvanların organik beslenmeleriyle bin bir çeşit çiçekten aldıkları besininle elde edilen sütle yapılan gravyer ve kaşar peynirini dünyaya tanıtan Koçulu, gıdaların insan yaşamındaki önemine dikkat çekti.

BİZ BESLENECEK MİYİZ, KARNIMIZI MI DOYURACAĞIZ?Pandemi döneminde vücudun bağışıklık sistemi güçlüyse hastalıklara karşı daha güçlü olduğunun görüldüğünü belirten Koçulu, "Pandemi dönemi bize şunu öğretti ki vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlüyse biz hastalıklara karşı güçlüyüz. Dışarıdan vücudumuza karşı yapılacak olan saldırılara karşı dirençliyiz. Bu fark nereden geliyor? Ben peynir üreticisi olduğum için peynirden söz edeceğim. Bu fark meralardaki Kars'ın 1770 çeşit farklı bitkisinde beslenen ineklerin sütlerinden aldığımız peynirlerin besin değerlerinden. Bu gıdalar bizim vücudumuzdaki sistemi güçlendirip bizi hastalıklara karşı savunmalı duruma getirmektedir. Bunu yapabilmenin yolu biraz doğaya saygı göstermekten geçiyor. Biz doğanın döndürülebilirliği, hem bizim yaşamımızın ve refahımızın yüksekliği hem de sağlığımızın temeli olan doğru gıdalar ile beslenmenin yolu açılacaktır" dedi.

Kars bölgesinde üretilen gravyer ve kaşarın beslenme süreçlerinin merkezinde olduğunu kaydeden Koçulu, "Tereyağı, bal, gravyer ve kaşar Kars bölgesinde temiz üretilmiştir, tüm canlıların yaşam hakkına saygılı üretilmiştir ve beslememiz için en iyi ürünlerdir. Ben sadece Kars kaşarı ve gravyeri demeyeceğim Kars balı, Kars tereyağı, Kars kaşarı, Kars gravyeri ve Kars'taki kavılca bulguru, kavılca unu da ekleyeceğim. Bunlar; pandemi sürecinde talebi çok yükselen, insanların bilinci arttıkça daha fazla talep gören ürünler. Neden daha fazla talep görüyorlar 1770 çeşit bitkiyle beslenen diğer canlıların ürünleri olduğu için. Yani bunlar doğanın eczanesinden alınan nektarlar, şifalardır. Vücudumuza balla, peynirle, tereyağı ile gelen şifalardır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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