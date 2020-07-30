Koronavirüs karikatür sergisi açık alanda açıldı
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Koronavirüs karikatür sergisi açık alanda açıldı

DENİZLİ'de, resim öğretmeni karikatürist Mehmet Selçuk, pandemi döneminde yaptığı koronavirüs karikatürlerinden oluşan sergisini açık alanda açtı.

Koronavirüs karikatür sergisi açık alanda açıldı
30.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:05

DENİZLİ'de, resim öğretmeni karikatürist Mehmet Selçuk, pandemi döneminde yaptığı koronavirüs karikatürlerinden oluşan sergisini açık alanda açtı. Maske takan ziyaretçilerin katıldığı sergide, 40 koronavirüs temalı karikatür beğeniye sunuldu.

Denizli'de yaşayan resim öğretmeni ve karikatürist Mehmet Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü kağıtlara taşıdı. Okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından atölyesinde daha fazla zaman geçiren Selçuk, koronavirüs temalı karikatürler çizmeye başladı. Beyaz sayfalara koronavirüsle ilgili görseller oluşturan Selçuk'un karikatürleri, sosyal medyada ilgi gördü. Selçuk, 40 ayrı koronavirüs temalı karikatür sergisini Mehmetcik Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde açık alanda açtı. 

Mehmet Selçuk, ilk kez açık alanda koronavirüs sergisi açıldığını belirterek, "Koronavirüsü işlediğim karikatürlerle hem toplumu bilinçlendirmek hem de bu zorlu süreçte insanları rahatlatmak istedim. Şimdiye kadar yaklaşık 40 koronavirüs temalı karikatür çizdim. Amacım öğrencilerime ve topluma örnek olmaktı. Gündelik yaşamda maskeye ya da virüse benzeyen görselleri sayfalarıma esprili bir şekilde yansıtıyorum. Örneğin maske bir sayfamda hamak oluyor, diğerinde bir çocuğun elindeki uçurtma olarak yer buluyor. Sergiyi açmaktaki amacım farkındalık ve tebessüm yaratmak. Maskeyi gündelik hayatta kullandığımız her şeye sokmaya çalıştım. Sergi 15 gün açık kalacak" dedi.Sergideki karikatürleri inceleyen Dr. Meral Alten, daha önce resim sergilerine gittiklerini ilk kez koronavirüs sergisi gezdiğini belirterek, "Mehmet bey, zorlu süreçte içimizi açan karikatürler yapmış. Farklı bir bakış açısıyla çizmiş. Karikatürlerinde sağlıkçıların ve vatandaşın yaşadığı süreci anlatmış" dedi.Sergiyi çok beğendiğini söyleyen Emel Güney ise, "Koronavirüs sergisi, zamanında ve konuya uygun bir sergi olmuş. Mehmet bey de krizi avantaja çevirmiş. Ben de karikatürleri inceledim. Emek verilmiş bir sergi olmuş, çok beğendim diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

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