Koronavirüs karantinasını ihlal davasından 'aile' gerekçeli beraat kararı
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Koronavirüs karantinasını ihlal davasından 'aile' gerekçeli beraat kararı

Koronavirüs karantinasını ihlal davasından 'aile' gerekçeli beraat kararı
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan Zekeriya Ş. (26), karantinanın ilk günü bir rezidansta oda kiralayıp karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

KAYSERİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan Zekeriya Ş. (26), karantinanın ilk günü bir rezidansta oda kiralayıp karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme hakimi, sanığın yaşlı aile bireylerine koronavirüsü bulaştırmamak için evine gitmediğine hükmedip, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan beraatine karar verdi.

Kayseri'de yaşayan Zekeriya Ş.'nin, geçen yıl 4 Eylül'de, Covid-19 testi pozitif çıktı. Zekeriya Ş., karantinanın ilk gününde evine gitmedi. Polis kontrolünde, karantinada olması gerektiği belirlenen Zekeriya Ş.'nin, kentteki bir rezidansta konakladığı belirlendi ve hakkında tutanak hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Zekeriya Ş. hakkında iddianame düzenlendi. Karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen Zekeriya Ş.'ye TCK'nın 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Zekeriya Ş. hazır bulundu. Suç işleme kastı olmadığını öne süren Zekeriya Ş., "Evde yaşlı annem ve babam vardı. Onlara virüs bulaşmasın diye bir süite gittim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık Zekeriya Ş.'nin kasıtlı olarak dışarı çıkmadığına, yaşlı aile bireylerine koronavirüsü bulaştırmamak için evine gelmediğine hükmederek, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan beraatine karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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