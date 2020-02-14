Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1)
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Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1)

Zekai Tahir Burak Hastanesi Vuhan'dan tahliye edilip, gözlem süreleri dolan vatandaşlar Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Burcu Öner'in açıklaması Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Serkan Bey'in açıklaması ANKARA - Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem...

14.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:35
Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1)

Zekai Tahir Burak Hastanesi

Vuhan'dan tahliye edilip, gözlem süreleri dolan vatandaşlar

Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Burcu Öner'in açıklaması

Gözlem süreleri dolan vatandaşlardan Serkan Bey'in açıklaması ANKARA - Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşlar açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Koronavirüs karantinası sona erdi - Burcu Öner ve Serkan Bey'in açıklamaları (1)
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