Koronavirüs kapsamında nerelerde kısıtlama olacak? Kafelerde kısıtlama olacak mı? Sahillerde maske takma zorunluluğu geldi mi?
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Koronavirüs kapsamında nerelerde kısıtlama olacak? Kafelerde kısıtlama olacak mı? Sahillerde maske takma zorunluluğu geldi mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre hangi illere kısıtlama geldi? Nerelerde maske takma zorunluluğu getirildi? Sahillerde, kafelerde ve işyerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi mi? Müzik yayın yasağı getirildi mi?

Koronavirüs kapsamında nerelerde kısıtlama olacak? Kafelerde kısıtlama olacak mı? Sahillerde maske takma zorunluluğu geldi mi?
08.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:30

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Bu kapsamda birçok kamuya açık alana kısıtlama geldi. Peki, kafelerde, sahillerde maske takma zorunluluğu geldi mi?

HANGİ ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs kapsamında nerelerde kısıtlama olacak? Kafelerde kısıtlama olacak mı? Sahillerde maske takma zorunluluğu geldi mi?

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA:

"Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız. Minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak.

MÜZİK YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ Mİ?

Kafe, sahil, ve eğlence alanları gibi yerlere getirilen kısıtlamalara bir yenisi daha eklendi. Bu alanlarda saat 24.00'ten sonra müzik yayını yapılamayacak.

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