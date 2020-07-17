'Koronavirüs kapana 3000 dolar': Hangi ülke turist çekmek için ne yapıyor?
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BBC

'Koronavirüs kapana 3000 dolar': Hangi ülke turist çekmek için ne yapıyor?

Koronavirüs salgınında ağır bir darbe alan turizm sektörünü canlandırmak için birçok ülkede turistleri cezbetmeye yönelik teşvik kampanyaları başlatıldı.

'Koronavirüs kapana 3000 dolar': Hangi ülke turist çekmek için ne yapıyor?
17.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:00

Koronavirüs salgınında ağır bir darbe alan turizm sektörünü canlandırmak için birçok ülkede turistleri cezbetmeye yönelik teşvik kampanyaları başlatıldı.

Meksika'nın Cancun kentinde "Cancun'a gelin 2x1" sloganıyla başlatılan bir kampanya çerçevesinde turistlere kentte geçirdikleri her iki gece için bir gün bedava konaklama vadediliyor. Turistlerin yanlarında getirdikleri ikinci kişinin uçak biletinin parası geri ödeniyor.

ABD'nin Las Vegas kentinde bir casino, iç turizmi canlandırmak için bin bedava uçak bileti dağıttı.

Yakın bir zaman önce Tayland'daki lüks bir otel havuzlu lüks villalarında "1 alana 1 bedava" kampanyası başlattı.

Turizmde yeni dönem

Bulgaristan'daki popüler plajlarda turistlerden şezlong, şemsiye ve masa parası alınmıyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde turizm idaresi otel ve gezi paketlerinde yüzde 65 indirim kararı aldı.

Bazı ülkelerde ise, kampanyalar ülkenin koronavirüs açısından güvenli olduğu mesajını vermeye odaklanıyor.

Özbekistan 3 bin dolar vermeyi vadediyor

Örneğin Özbekistan, tatilleri sırasında Covid-19'a yakalananlara 3.000 dolar vermeyi taahhüt ediyor.

Haziran'da kapılarını belli ülkelerden gelen turistlere açan Güney Kıbrıs'ta hastalığa burada yakalanan kişilerin konaklama, yeme-içme ve ilaç paralarının ödeneceği belirtiliyor.

Peki bu teşvikler, seyahatleri sırasında hastalığa yakalanmaktan korkanları ikna etmeye yetecek mi?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin yakın bir zaman önce yaptırdığı bir araştırmaya katılanların yüzde 45'i salgının yavaşlamasıyla birkaç ay içinde seyahate çıkabilmeyi umduğunu söyledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 33'ü ise virüs kapma riskini azaltmak için tatile çıkmayacağını belirtti.

'İnsanlar uzun vadede fiyata değil güvenliğe odaklanacak'

Uçak bileti arama motoru Skyscanner'ın pazarlama sorumlusu Joanna Lord, özellikle düşük fiyat gibi teşviklerin ilk aşamada talep yaratmak için basit ve etkili bir yol olduğunu ancak zaman ilerledikçe insanların fiyat yerine güvenliğe odaklanacağını söyledi.

Oxford Economics şirketinin Turizm Ekonomisi direktörü David Goodge ise "Normale dönme sürecinde güvenlik garantisi, düşük enfeksiyon oranları, test ve temas takip izleme kapasitesiyle ilave hijyen ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik önlemler belirleyici olacak" diye konuştu.

Özbekistan örneğine dikkat çeken Goodge, "Özbekistan'ın güvenli seyahati garanti ediyoruz' demesi Covid'e karşı önemli bir güvence. Özbekistan bir taraftan finansal teşvikler sağlarken diğer taraftan ülkenin güvenli olduğu mesajını veriyor. Bu açıdan bu yöntem, bir alana bir bedava kampanyasından daha etkili olabilir" dedi.

BBC
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