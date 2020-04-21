'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil' - Haberler
Güncel

'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'

KORONAVİRÜS salgının ardından endişe yaşayan vatandaşlar kan bağışında bulunmayınca Kızılay'ın kan stoku yüzde 50'ye kadar düştü.

21.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:58
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'

KORONAVİRÜS salgının ardından endişe yaşayan vatandaşlar kan bağışında bulunmayınca Kızılay'ın kan stoku yüzde 50'ye kadar düştü. Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, "Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil. Şu an kritik seviyede olan kan stokumuzu artırmamız gerekiyor" dedi.

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, hayatın her alanında olumsuz etkisini sürdürüyor. Salgın nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca, Kızılay'ın kan stokları da hızla erimeye başladı. Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, koronavirüs nedeniyle kan bağışının düştüğünü belirterek, kan stoklarının tehlikeli sınıra gerilediğini söyledi. Bağışçıların koronavirüs bulaşacağı korkusundan dolayı kan bağışında bulunmadığını, ancak bu korkunun yersiz olduğunu ifade eden Saygılı, "Hastanelerde şifa bekleyen vatandaşlarımızın ameliyatlarının aksamaması için her bireyin bağış yapması gerekiyor. Şu an kritik seviyede olan stoğumuzu artırmamız gerekiyor. Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil. Her bir kardeşimizi Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

'KAN BAĞIŞINDA BÜYÜK AZALMA VAR'

Çocuk Hemotoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise kemoterapi tedavisinin, kan ve kan ürünleri olmadan yapılamayacağını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle Kızılay'a bağış sayılarında çok büyük bir azalma var. Kızılay'ın kan stokları yüzde 50 azalmış durumda. Sadece kemoterapi alan hastalarımız değil, trafik kazası geçirenler, by-pass ameliyatına girecek olan hastalar da büyük sıkıntı yaşayabilirler. Zaten Kızılay gerekli şartları sağlıyor. Vatandaşları Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti Haberler
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
İspanya'dan gelen yolcular arasında genç kadının parmak hareketi tepki çekti Haberler
İspanya'dan gelen yolcular arasında genç kadının parmak hareketi tepki çekti
DEVA, ilk seçim anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA, ilk seçim anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Fahrettin Koca Berat Albayrak Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ersun Yanal Rüştü Reçber Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: 'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 09:25:57. #1.15#
title