Koronavirüs kamu spotuna TikTok'ta danslı 'meydan okuma' salgını

04.03.2020 07:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 07:41

Koronavirüs nedeniyle önlemlerin artırıldığı Vietnam'da yetkililer, hastalık hakkında halkı bilgilendiren kamu spotu hazırladı. Videoda kullanılan şarkı, sosyal medyada yeni bir dans akımı başlattı.



Çin ile kara sınırı bulunan Vietnam, dünya genelindeki çok sayıda ülke gibi Covid-19 hastalığına yönelik tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda yapılan videoda bir pop şarksının sözleri değiştirilerek, "koronavirüsü geri it" nakaratı eklendi. Şarkı için hazırlanan animasyonda da ellerin iyice yıkanması, ağza ve gözlere dokunulmaması, kalabalık yerlerden uzak durulması gibi tavsiyeler bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle