Koronavirüs Kaç Yıl Sonra Bitecek? Uzmanlardan Çarpıcı Açıklamalar!
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Koronavirüs Kaç Yıl Sonra Bitecek? Uzmanlardan Çarpıcı Açıklamalar!

Pandemi sürecinin devam ettiği şu zamanlarda, herkesin aklında koronavirüs kaç yıl sonra bitecek sorusu var.

Koronavirüs Kaç Yıl Sonra Bitecek? Uzmanlardan Çarpıcı Açıklamalar!
22.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:58

Pandemi sürecinin devam ettiği şu zamanlarda, herkesin aklında koronavirüs kaç yıl sonra bitecek sorusu var. Bazen gerçekten de oldukça karamsar açıklamalar yapılabiliyor. İşte uzmanlardan son derece karamsar açıklamalar.

Bugüne kadar koronavirüs benzeri salgınlarla hiç karşılaşmadık. İnsanların korkup evlerine kapanması aslında daha çok bununla bağlantılı. Şimdi bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre, bir süre daha evlerimizde kapalı kalabiliriz. Çin'de tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini söylüyor.

Koronavirüs bitiş tarihi 20 yıl sonra mı?

Bilim insanlarının en çok dikkat ettiği konular her ne kadar virüsün bitiş tarihi odaklı olsa bile, kaynağının nerede olduğuna da önem gösteriliyor. Özellikle Çin'de bulunan hayvan pazarları eleştirilere maruz kalıyor. Fakat bilim insanları çok önemli bir yere daha dikkat çekiyor.

Profesör Li Lanjuan donmuş ürünlerin satıldığı mekanlarda da virüs tehlikesi olduğunu belirtiyor. Sözlerinin devamında, "Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir." ifadelerine de yer verdi. Koronavirüs hakkındaki bilimsel çalışmalar, bütün dünyada hızlıca devam ediyor.

Virüsün ilk ortaya çıktığı mekanlardan Çin'den gelen yeni iddia ve uyarılar, bilim insanları için biraz da felaket olarak algılanıyor. Bunun nedeni ise 20 yıl boyunca virüsün yaşayabilecek olması. Sizce salgın ne zaman sona erecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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