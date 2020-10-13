Koronavirüs: Johnson & Johnson bir gönüllünün hastalanmasının ardından aşı çalışmalarını durdurdu
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BBC

Koronavirüs: Johnson & Johnson bir gönüllünün hastalanmasının ardından aşı çalışmalarını durdurdu

13.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:41
Koronavirüs: Johnson & Johnson bir gönüllünün hastalanmasının ardından aşı çalışmalarını durdurdu

ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson, Covid-19'a karşı yürüttüğü ve son aşamada olan aşı çalışmasını bir gönüllüde görülen "açıklanamayan bir hastalık" nedeniyle durdurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson, Covid-19'a karşı yürüttüğü ve son aşamada olan aşı çalışmasını bir gönüllünün hastalanmasının ardından durdurdu.

Johnson & Johnson, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllüde görülen "açıklanamayan bir hastalığın" bağımsız bir komisyon ve şirket doktorları tarafından inceleneceğini açıkladı.

İncelemenin ardından 3'üncü faz aşı denemelerine devam edilip edilmeyeceği belirlenecek.

Şirket, gizlilik kuralları gerekçesiyle hasta hakkında şimdilik daha fazla bilgi paylaşmayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu katılımcının hastalığı hakkında biz de bilgi edinmeye devam ediyoruz ve ek bilgi paylaşmadan önce bütün bulgulara sahip olmak önemli" denildi.

Şirket açıklamasında, on binlerce gönüllünün katılımıyla yapılan klinik çalışmalarda bazı kişilerin hastalanmasının beklenen bir durum olduğunu kaydetti.

Johnson & Johnson 23 Eylül'de 3'üncü faz klinik çalışmasına başladığını ve ABD, Latin Amerika ve Güney Afrika'dan 60 bin gönüllünün katılımını hedeflediklerini duyurmuştu.


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Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri de, bir denekte "açıklanamayan bir hastalığın" ortaya çıkması üzerine askıya alınmıştı.

Bu, "rutin bir prosedür" olarak tanımlanmıştı ve aşı denemleri daha sonra tekrar başlamıştı.

BBC
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