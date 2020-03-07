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Koronavirüs İtalyan hükümetine de sıçradı

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti'de koronavirüs tespit edildi.

07.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:59
Koronavirüs İtalyan hükümetine de sıçradı

'da koalisyon hükümetinin ortaklarından lideri Nicola Zigaretti'de koronavirüs tespit edildi.

Kaynak: Dunya.com

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