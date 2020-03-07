Koronavirüs İtalyan hükümetine de sıçradı
İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti'de koronavirüs tespit edildi.
07.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:59
İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti'de koronavirüs tespit edildi.
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Kaynak: Dunya.com