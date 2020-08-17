Koronavirüs: İtalya'da yeni vakaların 'yüzde 25-40'ı tatilden dönenler, yüzde 3 ila 5'i göçmenler' İtalya'da son günlerde yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakalarının yüzde 25-40'ı arasının tatilden dönen İtalyanlardan, yüzde 3-5 kadarının ise ülkeye yeni gelen göçmenlerden kaynaklandığı belirtildi.

İtalya'da son günlerde yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakalarının yüzde 25-40'ı arasının tatilden dönen İtalyanlardan, yüzde 3-5 kadarının ise ülkeye yeni gelen göçmenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Nisan-Mayıs aylarından bu yana düşüşte olan yeni vaka sayılarının son birkaç haftada yeniden yükselişe geçmesi üzerine İtalyan hükümeti, dün yeni kısıtlama kararları aldı.

Yeni vakaların yaş ortalamasının düşük olması nedeniyle, gece hayatına yönelik yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Ülke çapındaki tüm diskotekler ve dans salonları en az 7 Eylül'e kadar kapatıldı.

Dans mekanlarının kapatılması, 4 milyar Euro ekonomik kayba yol açacağı gerekçesiyle bazı kesimlerden tepki çekti.

Karara karşı çıkan isimlerden, muhalefetteki aşırı sağcı Lig (Lega) partisi lideri Matteo Salvini, hükümeti diskotekleri kapatırken "yasadışı göçmenlere limanları açtığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Salvini, yeni vakalardan deniz yoluyla ülkeye giren göçmenleri sorumlu tutarak "Virüs yurtdışından ithal ediliyor ama hükümet binlerce çalışanın işini riske atıyor. Hükümet İtalyanlara karşı sert, yasadışı göçmenlere karşı ise yumuşak" dedi.

Aşırı sağdaki İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni de aynı şekilde "yasa dışı göç ile yeni vaka artışı arasındaki bağın görmezden gelinemeyeceğini" öne sürdü. Meloni, "Hükümet diskotekleri kapatıyorsa yasa dışı göçmen teknelerine limanları da kapamalı" dedi.

'Yeni vakaların sadece yüzde 3 ila 5'i göçmenlerden'

Muhalefetten gelen bu çıkışlara, Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel ve teknik danışma organı Sağlık Yüksek Konseyi'nden yanıt geldi. Sağlık Yüksek Konseyi Başkanı ve koronavirüs kriziyle mücadele amacıyla kurulan bilimsel-teknik komitenin üyelerinden olan Franco Locatelli, yeni vakaların yalnızca yüzde 3-5 kadarının ülkeye yeni giren göçmenler olduğunu ve bunların bir kısmına da İtalya'daki göçmen merkezlerinde virüs bulaştığını söyledi.

Franco Locatelli, Corriere della Sera gazetesine verdiği mülakatta "Bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, vakaların yüzde 25-40'ı seyahatten dönen vatandaşlarımız ya da İtalya'da ikamet eden yabancılar tarafından getirildi. Göçmenlerin katkısı minimum düzeyde, yüzde 3-5'i geçmiyor. Bunların bir kısmı da gerekli tedbirleri uygulamanın zor olduğu göç merkezlerinde enfekte oluyor" dedi.

Vaka sayıları artışa geçti

İtalya'da Şubat sonunda ilk koronavirüs vaka ve ölümlerinin tespit edilmesinin ardından salgın eğrisi Mart sonunda zirveye ulaşmış, Nisan-Mayıs aylarında düşüşe geçmeye başlamıştı. Mart başından itibaren ülke genelinde uygulanan sıkı kısıtlayıcı tedbirler, Mayıs başından itibaren kademeli olarak gevşetilmişti.

Son birkaç haftada ise yeni vaka sayıları yeniden artışa geçti. Temmuz ayının ilk haftasında 7 günlük toplam yeni vaka sayısı 1378 iken, Ağustos'un ilk haftasında bu sayı 2219, Ağustos'un ikinci haftasında ise 3053 oldu.

Ülkede son bir günde 4 can kaybı ve 479 yeni vakanın kayıtlara geçmesiyle toplam can kaybı 35 bin 396'ya, toplam vaka sayısı da 253 bin 915'e ulaştı.

Öte yandan, salgının ilk ve en ağır etkilediği Avrupa ülkelerinden olan İtalya'da son günlerdeki veriler ise mevcut durumun diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi olduğunu gösteriyor.

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre İtalya'da son 14 günde vaka sayısı 100 binde 9.3 olarak belirlendi. Bu oran Almanya'da 16.3, İngiltere'de 18.6, Fransa'da 41.2, Belçika'da 63.1, İspanya'da ise 100 binde 115.7 seviyesinde.