Koronavirüs: İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor

İtalya'da koronavirüs vakalarının son günlerde özellikle gençler arasında artışa geçmesi üzerine gece hayatına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

Koronavirüs: İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor
16.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:50

İtalya'da koronavirüs vakalarının son günlerde özellikle gençler arasında artışa geçmesi üzerine gece hayatına yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

Sağlık Bakanlığı kararıyla yarından itibaren ülke genelinde açık ya da kapalı mekandaki tüm diskotekler, dans salonları kapatılacak.

Gece hayatının canlı olduğu bölgeler gibi kalabalıklaşma riski olan yerlerde, 18.00-06.00 saatleri arasında açık havada da maske takmak zorunlu olacak. İtalya'da kapalı mekanlarda maske zorunluluğu da devam ediyor.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni kısıtlamaları açıkladığı mesajında "İtalya'daki yeni vaka sayıları Avrupa'nın en düşüklerinden olsa da yükseliş gösteriyor. Geçen aylarda yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmesine izin veremeyiz" dedi.

Bakan bu kararın, Eylül'de okulların güven içinde açılabilmesi için de gerekli olduğunu belirtti.

Yaş ortalaması 60'lardan 40'a indi

Sağlık Bakanı Roberto Speranza geçen hafta yaptığı bir açıklamada, koronavirüs vakalarının yaş ortalamasının geçen aylara kıyasla çok düştüğünü, gençlerin virüsün "başlıca taşıyıcısı" haline geldiğini söylemişti.

İki ay önce vakaların yaş ortalamasının 60-65 arasında olduğunu şimdi ise 40'a düştüğünü belirten Speranza, "Bugünlerde diskoteklerde, aperatiflerde, gece mekanlarında kalabalıklar görüyoruz. Gençlerden dikkatli olmalarını istiyorum" demişti.

İtalya'da Mart ayı başında ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısıtlayıcı tedbirler, vaka sayıları ve can kayıplarının azalmaya başlamasıyla Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletilmişti.

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü Avrupa ülkesi olan ve en ağır can kayıplarından birinin yaşandığı İtalya'da son haftalardaki vaka sayıları ise diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük seyrediyor. Son 2 haftada İtalya'da vaka sayısı 100 binde 9.3 olarak belirlendi. Bu oran İspanya'da 100 binde 115.7, Fransa'da 41.2, İngiltere'de 18.6, Almanya'da 16.3 seviyesindeydi.

Ancak son günlerde İtalya'daki yeni vaka sayılarında artış görülüyor. Temmuz ayının ilk haftasında toplam yeni vaka sayısı 1378 iken, Ağustos'un ilk haftasında bu sayı 2219, Ağustos'un ikinci haftasında ise 3053 oldu.

Öte yandan Covid-19 ölümlerinde ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında ise belirgin bir artış görülmüyor.

İtalya'da son bir günde 4 can kaybı ve 479 yeni vakanın kayıtlara geçmesiyle toplam can kaybı 35 bin 396'ya, toplam vaka sayısı da 253 bin 915'e ulaştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi Dünya
Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Güncel
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballar, girişimcinin başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballar, girişimcinin başını belaya soktu
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışan baba, akıntıya kapılarak boğuldu
Son Dakika: Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Son Dakika: Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Hande Erçel Oktay Kaynarca Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Koronavirüs: İtalya'da vaka sayıları artışa geçti, diskolar kapatılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 21:50:25. #1.14#
title