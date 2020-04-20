Koronavirüs: İtalya'da vaka artışı ne zaman sıfırlanacak?
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BBC

Koronavirüs: İtalya'da vaka artışı ne zaman sıfırlanacak?

Güney bölgelerde önümüzdeki birkaç günden itibaren bu hedefe ulaşılması beklenirken kuzeydeki bölgeler için Haziran sonundan önce "0 yeni vaka" ihtimali güç görülüyor.

20.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:05
Koronavirüs: İtalya'da vaka artışı ne zaman sıfırlanacak?

Teyitli koronavirüs vakalarının 180 bine, ölüm sayısının da 24 bine yaklaştığı İtalya'da vaka artışlarıyla ilgili yapılan bir projeksiyona göre, mevcut tedbirlerin sürmesi halinde ilk olarak güneydeki bölgelerin ardından da kuzeyin "0 vaka artışına" ulaşması bekleniyor. Güney bölgelerde önümüzdeki birkaç günden itibaren bu hedefe ulaşılması beklenirken kuzeydeki bölgeler için Haziran sonundan önce "0 yeni vaka" ihtimali güç görülüyor.

İtalya'da salgına karşı kısıtlayıcı tedbirler 10 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanıyor. Tedbirlerin etkisiyle son haftalarda toplam vaka sayısındaki artış yavaşladı ve günlük can kayıpları da düştü. Ancak bir aydan uzun süredir uygulanan tedbirlere rağmen halen ölüm sayısı yüzlerde, yeni vakalar da binlerle ifade ediliyor.

Son bir haftada günlük ölüm sayısı ortalama 537, toplam vaka sayısındaki artış da ortalama 3 bin 230 oldu.

İtalya'nın bölgelerinden gelen verileri değerlendiren Ulusal Sağlık Gözlemevi, bugüne kadar elde edilen verilere dayanarak bir projeksiyon yayımladı. Bugün yayımlanan raporda, halen uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin sürmesi halinde hangi bölgede yeni vakaların ne zaman duracağı öngörülüyor.

Bu projeksiyona göre şimdiki gibi sıkı tedbirlerin sürmesi halinde bile, salgının en yaygın olduğu kuzeydeki Lombardiya bölgesinde 28 Haziran'dan önce yeni vakaların durdurulması beklenmiyor.

Toskana ve Emilia Romagna bölgelerinde "0 yeni vaka" hedefine en erken Mayıs sonunda ulaşılması öngörülüyor.

Güneyde ise bu hedefe daha erken ulaşılması bekleniyor. Güneydeki Basilicata'da 21 Nisan, Molise'de 26 Nisan, Sicilya'da 30 Nisan'dan itibaren "0 yeni vaka" beklenebilir.

Başkent Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesinde "0 yeni vaka" hedefine 12 Mayıs'tan önce ulaşılması beklenmiyor.

Başkenti Venedik olan Veneto bölgesi içinse bu tarih 21 Mayıs olarak belirlendi.

Raporda, bu öngörülerin halen yürürlükte olan önlemlerin sürdürülmesi halinde geçerli olduğu vurgulandı. Kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi durumunda hesaplamaların yeniden yapılması gerekecek.

İtalyan hükümeti, mevcut tedbirlerin süresini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Henüz resmi bir karar alınmasa da 4 Mayıs'tan itibaren bazı tedbirlerin hafifletilmesi, bazı işletmelerin belli kurallar dahilinde yeniden açılması gündemde.

Bölgeler arasında anlaşmazlık

İtalya'da koronavirüs salgını, başta kuzeydeki Lombardiya bölgesi olmak üzere kuzey kesimlerde daha ağır seyrediyor. Ülkedeki 23 bin 660 ölümün yüzde 52'si Lombardiya bölgesinden.

20 bölgesi bulunan İtalya'da, ölümlerin 20 binden fazlası kuzeydeki 8 bölgede meydana geldi. İtalya'nın güneyi ise genel olarak vaka ve ölüm sayısı açısından kuzeyin gerisinde.

Ancak sanayinin kuzeyde yoğunlaşmış olması nedeniyle kuzey bölgelerden kısıtlayıcı tedbirlerin daha erken kaldırılması talepleri gelmeye başladı. İtalyan basınındaki haberlere göre bazı bölge yönetimleri ve İtalyan Sanayii Konfederasyonu (Confindustria) moda, otomotiv ve inşaat sektörü başta olmak üzere bazı iş kollarında 27 Nisan'dan itibaren faaliyete dönülmesi için hükümete baskı yapıyor.

Bugüne kadar 15 binin üzerinde vaka ve 1000'den fazla ölümün kayıtlara geçtiği Veneto bölgesinin Başkanı Luca Zaia, bölgede son günlerde vaka artışının yavaşlamasından hareketle tedbirleri 3 Mayıs'tan önce hafifletmek istediğini söyledi.

Zaia'nın bu sözlerine güneydeki Campania bölgesinden tepki geldi. Campania Bölge Başkanı Vincenzo de Luca, kuzeydeki bölgeler tedbirleri hafifletmeye başlarsa "Campania bölgesinin sınırlarını kapatacağını" söyledi.

Kuzeydeki bölgelerden Liguria'nın Başkanı Giovanni Toti ise, "İtalya bir bütündür, bu yüzden ulusal ilkeler belirlenmesini istiyoruz ancak bir özerklik payı da bırakılmalı" dedi. Toti, her bölgenin yapısı ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu vurguladı.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli de tedbirlerin hafifletilmesinde bölgelerin farklı hareket etmesi üzerinde düşünülebileceğini söyledi. Patuanelli, "Vaka sayısının daha az olduğu bölgelerde temas zincirini belirlemek daha kolay olacaktır" dedi ve bu konuyu teknik ve bilimsel heyetlerin değerlendirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise polemiklere son verilmesi çağrısı yaparak "Şimdi bölünmeden birlikte çalışma zamanı. Bölünmek sorun yaratır" dedi.

BBC
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